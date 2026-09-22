Mujeres recurren a la testosterona como forma de aliviar síntomas de la menopausia: ¿cuán efectiva es en realidad?

Pacientes mujeres, ante la necesidad imperiosa de aliviar los síntomas de la menopausia, preguntan de forma regular a sus médicos sobre la posibilidad de tomar testosterona. Ante este contexto de cada vez más creciente interés de las pacientes y los médicos por este tratamiento, se buscan opciones.

En este sentido, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) celebró un taller público para revisar la evidencia disponible, los riesgos y las carencias de investigación relacionadas con la terapia con testosterona durante la menopausia.

Las guías actuales apoyan la testosterona principalmente para tratar el trastorno del deseo sexual hipoactivo, caracterizado por una disminución persistente del deseo sexual. Pero la evidencia sobre sus posibles beneficios para la energía, el estado de ánimo, el sueño o la salud ósea sigue siendo limitada.

Sistema sin opciones estandarizadas

Ningún producto de testosterona está aprobado por la FDA específicamente para mujeres en Estados Unidos. Por ello, los médicos recurren a tratamientos de uso no autorizado, como geles diseñados para hombres administrados en dosis muy reducidas o cremas elaboradas por farmacias especializadas.

Mientras, las aseguradoras suelen negar la cobertura porque el tratamiento se prescribe fuera de indicación. Esta situación obliga a muchas pacientes a pagar de su bolsillo. En algunos casos, los geles masculinos adquiridos con descuentos resultan más económicos que las fórmulas magistrales.

Fox News Digital consultó a la doctora Kudzai Dombo, obstetra-ginecóloga certificada, profesional certificada por la Menopause Society y médica prescriptora en Alloy Healt, al respecto, y soltó que una vez que los pacientes se adaptan a los regímenes estándar de estrógeno y progesterona, “la siguiente pregunta es: ¿necesito testosterona?”

“Nos toca decidir, ‘¿Y ahora qué?… Todo es experimentación… No tenemos una guía establecida sobre cómo abordar esto en las mujeres. Tenemos que confiar en el arte de la medicina”, acuñó.

La ausencia de productos femeninos con dosis precisas también genera problemas clínicos. Algunas pacientes deben medir en casa una fracción mínima de un gel masculino, sin contar con directrices uniformes. Incluso después de varios meses de uso constante, los análisis y los síntomas pueden no mostrar mejoría.

Nuevas investigaciones

Especialistas y grupos de pacientes sostienen que la salud sexual debe considerarse parte de la salud general y reclaman un acceso más seguro y regulado. El taller de la FDA representa un avance hacia la evaluación formal de los beneficios, los riesgos y las necesidades de investigación.

Los médicos esperan que el análisis federal conduzca a productos específicos para mujeres, normas claras de dosificación y una cobertura más consistente por parte de las aseguradoras. Mientras tanto, la terapia seguirá dependiendo de decisiones individuales y de soluciones alternativas.

¿Posibles candidatas a terapia con testosterona?

Las mejores candidatas para terapia con testosterona son mujeres posmenopáusicas (naturales o quirúrgicas) con trastorno del deseo sexual hipoactivo (HSDD) confirmado, es decir, bajo deseo sexual que causa malestar personal y no se explica por otras causas médicas, psicológicas o relacionales.

Candidatas:

Mujeres posmenopáusicas con HSDD . Esta es la única indicación con evidencia sólida según consensos internacionales (ISSWSH, Sociedad Europea de Endocrinología, etc.).

. Esta es la única indicación con evidencia sólida según consensos internacionales (ISSWSH, Sociedad Europea de Endocrinología, etc.). Mujeres con ooforectomía bilateral o insuficiencia ovárica prematura . La pérdida abrupta de producción androgénica puede justificar evaluación para terapia.

. La pérdida abrupta de producción androgénica puede justificar evaluación para terapia. Mujeres en terapia hormonal menopáusica (THM) que persisten con bajo deseo . Pueden ser candidatas si ya usan estrógenos y el deseo sexual sigue bajo tras evaluar otras causas.

. Pueden ser candidatas si ya usan estrógenos y el deseo sexual sigue bajo tras evaluar otras causas. Algunas mujeres con insuficiencia suprarrenal con niveles bajos documentados de andrógenos y síntomas compatibles, bajo supervisión especializada.

La terapia debe usar dosis bajas transdérmicas (p. ej., 300 µg/día de gel/crema) y mantener niveles de testosterona dentro del rango fisiológico premenopáusico femenino, con monitoreo clínico y de laboratorio.

¿Quiénes deben evitar la terapia?

Contraindicaciones absolutas (no usar):

Embarazo o lactancia . La testosterona es teratogénica y puede afectar al feto/bebé.

. La testosterona es teratogénica y puede afectar al feto/bebé. Intento de concepción . Puede alterar la ovulación y es riesgosa en embarazo temprano.

. Puede alterar la ovulación y es riesgosa en embarazo temprano. Enfermedad hepática activa o grave . El metabolismo hormonal está comprometido.

. El metabolismo hormonal está comprometido. Cánceres hormono-sensibles activos (p. ej., ciertos cánceres de mama, endometrio u ovario) sin autorización oncológica.

Contraindicaciones relativas (requieren evaluación personalizada):

Síndrome de ovario poliquístico (SOP) con hiperandrogenismo . Ya suelen tener andrógenos elevados; añadir testosterona puede empeorar acné, hirsutismo y desequilibrios metabólicos.

. Ya suelen tener andrógenos elevados; añadir testosterona puede empeorar acné, hirsutismo y desequilibrios metabólicos. Historia de cáncer de mama u otros cánceres hormono-dependientes . Solo bajo supervisión oncológica y tras sopesar riesgos/beneficios.

. Solo bajo supervisión oncológica y tras sopesar riesgos/beneficios. Enfermedad cardiovascular significativa no controlada . Requiere evaluación cardiológica y análisis de riesgo.

. Requiere evaluación cardiológica y análisis de riesgo. Apnea obstructiva del sueño no tratada : Los andrógenos pueden empeorarla.

: Los andrógenos pueden empeorarla. Sangrado vaginal no diagnosticado . Debe investigarse antes de iniciar cualquier terapia hormonal.

. Debe investigarse antes de iniciar cualquier terapia hormonal. Acné severo o hirsutismo basal marcado. Sugiere exceso androgénico; la terapia puede agravarlo.

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