La primera vacuna antigripal de ARNm está disponible: llega a las farmacias con una limitación clave

La vacuna antigripal mFlusiva, de Moderna, basada en ARN mensajero, ya se distribuye en Estados Unidos. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) la autorizó para adultos de 50 años o más. Las personas menores de esa edad deberán recurrir a las vacunas antigripales tradicionales disponibles para su grupo.

La aprobación para adultos de 65 años o más estuvo marcada por una controversia. Moderna comparó mFlusiva con una vacuna estándar, aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan una fórmula de dosis alta para ese grupo. La FDA exigió un nuevo ensayo clínico posterior a la aprobación.

Esta es la primera vacuna contra la gripe en el país que utiliza tecnología de ARN mensajero, la misma plataforma empleada en las vacunas contra el COVID-19 de Pfizer y Moderna.

La vacuna llega en un momento donde la gripe no es un enemigo menor. La temporada 2025-2026 dejó un saldo particularmente grave en Estados Unidos: estimaciones preliminares de los CDC apuntan a unas 390,000 hospitalizaciones y 24,000 muertes asociadas a la influenza. En ese contexto, la irrupción del ARNm despierta expectativas concretas.

El tema está en el tapete de discusión; las farmacias afirman que la nueva vacuna ya está causando confusión entre algunos pacientes sobre quién puede recibirla, destacó NBC News, medio de comunicación que indagó ampliamente sobre el asunto.

Una tecnología distinta

A diferencia de las vacunas tradicionales, que suelen utilizar virus inactivados cultivados en huevos, mFlusiva emplea una secuencia temporal de material genético para instruir al sistema inmunitario. El ARNm se descompone después de cumplir su función y no permanece en el organismo.

La vacuna protege únicamente contra la gripe. No sustituye a las vacunas contra la COVID-19 ni a las fórmulas combinadas autorizadas en otros mercados. Al igual que las vacunas estacionales de este año, mFlusiva protege contra tres cepas: dos de influenza A y una de influenza B.

Moderna afirma que puede producirla en dos o tres meses, frente a los aproximadamente seis meses que puede requerir una vacuna tradicional. Ese plazo podría permitir seleccionar las cepas objetivo más cerca del inicio de la temporada.

Apunta a una mayor eficacia

Un estudio de fase 3 con más de 40,000 adultos de 50 años o más, divulgado en mayo en el New England Journal of Medicine, señaló que mFlusiva fue aproximadamente un 27% más eficaz que una vacuna antigripal estándar para prevenir casos confirmados mediante pruebas de laboratorio.

Los revisores de la FDA no detectaron problemas graves de seguridad. El dolor en el lugar de la inyección, el cansancio y el dolor de cabeza fueron más frecuentes entre quienes recibieron mFlusiva, aunque generalmente tuvieron una intensidad leve o moderada.

La protección tarda cerca de dos semanas en desarrollarse después de la vacunación.

Cobertura, precio y disponibilidad

Las aseguradoras privadas prevén cubrir mayoritariamente mFlusiva. Medicare debe cubrir por completo las vacunas antigripales estacionales aprobadas por la FDA. Sin embargo, aún no está claro hasta qué punto Medicaid financiará la nueva fórmula, debido a la ausencia inicial de una recomendación formal de los CDC.

Sin seguro, el precio ronda los $171 dólares por dosis. En algunas farmacias, el costo puede bajar a unos $154 dólares, según GoodRx.

Moderna inició la distribución en Estados Unidos. Amy Thibault, portavoz de la cadena CVS Health, informó que ya dispone de dosis en sus farmacias, mientras que Walgreens espera recibir suministros, aunque anticipa cantidades limitadas durante esta temporada, reseñó NBC News.

La disponibilidad dependerá de las existencias y de los calendarios de entrega de cada farmacia. Los CDC recomiendan vacunarse antes de finales de octubre, aunque todavía no han comenzado a registrar oficialmente los casos de la temporada.

También puede interesarte: