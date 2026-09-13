El impacto invisible: el humo de segunda mano causa casi 1.7 millones de muertes en un año

Más de 2,700 millones de personas estuvieron expuestas al humo de segunda mano en 2023, según un estudio publicado en The Lancet Public Health. La exposición se relacionó con aproximadamente 1.66 millones de muertes prematuras y una carga significativa de enfermedades.

Es importante destacar que los menores de entre 0 y 14 años representaron una parte relevante de las personas afectadas. El estudio estima que el humo de segunda mano provocó 5.2 millones de infecciones respiratorias en niños durante 2023.

En este sentido, según la Sociedad Respiratoria Europea, los niños pierden 8.45 millones de días de vida saludable cada año en todo el mundo debido al humo de segunda mano, recogió el portal especializado Medical Xpress.

El tabaquismo baja, pero la amenaza persiste

Aunque la prevalencia del tabaquismo ha disminuido desde 1990, el número absoluto de personas expuestas se ha mantenido estable debido al crecimiento demográfico. África y Oriente Medio registraron un aumento de la exposición.

Entretanto, la cardiopatía isquémica fue la principal enfermedad asociada con la exposición. El humo ambiental contiene compuestos tóxicos y cancerígenos, y no existe un nivel seguro de inhalación, según los investigadores.

Mujeres y niños en el centro de riesgo

El informe señala que las mujeres están especialmente expuestas en regiones donde el tabaquismo femenino es bajo. En esos lugares, el consumo de tabaco de otras personas puede convertir los hogares y espacios compartidos en los principales focos de exposición.

Los investigadores instaron a los gobiernos a reforzar las restricciones al tabaco en lugares públicos y hogares. El análisis examinó datos de 204 países y territorios entre 1990 y 2023 para calcular la prevalencia y el impacto sanitario del tabaquismo pasivo.

Síntomas y efectos inmediatos de la exposición al humo

La exposición al humo de segunda mano (el humo exhalado por un fumador o el que desprende el cigarrillo encendido) provoca síntomas molestos e irritación inmediata en los niños, además de desencadenar efectos graves a corto plazo en sus sistemas respiratorio e inmunitario que aún están en desarrollo.

Dado que los niños respiran más rápido que los adultos, terminan inhalando una mayor cantidad de sustancias tóxicas en proporción a su tamaño. Los efectos inmediatos se dividen en los siguientes grupos:

Síntomas de irritación inmediata

Al entrar en contacto con el humo, los ojos, la nariz y las vías respiratorias superiores de los niños reaccionan al instante, provocando:

Irritación en los ojos: ojos llorosos, rojos o con picazón.

ojos llorosos, rojos o con picazón. Malestar nasal: oongestión, estornudos frecuentes y moqueo.

oongestión, estornudos frecuentes y moqueo. Problemas de garganta: tos seca, dolor de garganta y ronquera.

tos seca, dolor de garganta y ronquera. Malestares generales: dolores de cabeza, mareos, náuseas y fatiga inmediata.

Efectos respiratorios inmediatos y agudos

El humo ataca directamente los pulmones de los menores, los cuales son más pequeños, inmaduros y sensibles:

Ataques de asma más graves: en niños asmáticos, el humo actúa como un detonante inmediato, causando crisis severas que suelen requerir visitas de emergencia al hospital.

en niños asmáticos, el humo actúa como un detonante inmediato, causando crisis severas que suelen requerir visitas de emergencia al hospital. Dificultad para respirar: aparición inmediata de sibilancias (silbidos en el pecho) y falta de aliento.

aparición inmediata de sibilancias (silbidos en el pecho) y falta de aliento. Resfriados más severos: los virus comunes se complican rápidamente, les cuesta más trabajo recuperarse y se intensifica la tos y la flema.

Riesgos graves e inmediatos en bebés

En los lactantes menores de un año, la exposición aguda aumenta drásticamente el riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL), una de las consecuencias inmediatas más peligrosas asociadas al tabaquismo pasivo en el hogar, señalan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

A los pocos días o semanas de exposición continua, también es muy común que desarrollen infecciones agudas de oído (otitis media) y enfermedades pulmonares graves como bronquitis y neumonía, que frecuentemente terminan en hospitalizaciones.

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