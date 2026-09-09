Fumar puede reducir las posibilidades de fertilidad de hombres y mujeres

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirma que fumar afecta la fertilidad de hombres y mujeres. La organización recuerda que una de cada seis personas en edad reproductiva enfrentará infertilidad en algún momento, definida como la imposibilidad de lograr un embarazo tras 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección.

Las mujeres que abandonan el consumo de tabaco presentan un 25% menos de riesgo de infertilidad que aquellas que continúan fumando. La evidencia revisada por la OMS indica que dejar de fumar puede mejorar las posibilidades de concepción.

Recordemos que la OMS registra periódicamente en sus guías de infertilidad los factores que inciden en este problema global.

Impacto en la salud reproductiva masculina

Una revisión de 44 estudios, con la participación de unos 60,000 hombres, relacionó el tabaquismo con alteraciones en el semen y disfunciones sexuales.

Los hombres fumadores registraron con mayor frecuencia disfunción eréctil, problemas de eyaculación, ausencia de espermatozoides, menor movilidad espermática y alteraciones en la morfología de los espermatozoides. La OMS también advierte que el consumo de tabaco en pipa de agua podría afectar la fertilidad masculina.

Poca efectividad en los tratamientos de fertilidad

La OMS señala que algunos estudios vinculan el consumo de cigarrillos con menos embarazos y nacimientos tras tratamientos de reproducción asistida, incluida la fecundación in vitro. Según los resultados revisados, las probabilidades de éxito podrían reducirse hasta la mitad entre quienes fuman.

A todo esto, la evidencia sobre cigarrillos electrónicos, pipas de agua, tabaco sin humo y otros productos de nicotina aún está en desarrollo. Sin embargo, la organización advierte que podrían representar riesgos para la fertilidad y reclama más investigaciones.

Finalmente, la OMS pide a los profesionales sanitarios que informen a las personas y parejas sobre los efectos del tabaco en la capacidad reproductiva y los riesgos asociados con la exposición al humo ajeno.

Opiniones de expertos

La doctora Kerstin Schotte, de la Iniciativa “Sin Tabaco” de la OMS, recomienda dejar de fumar a quienes piensan embarazarse porque mejora la salud reproductiva.

El ginecólogo José Bellver afirmó que el tabaco “afecta no solo al ovario, sino también al útero y a las trompas”, y que altera la función hormonal y la cantidad y calidad de los óvulos.

Rodrigo Carvajal, especialista en reproducción asistida, explicó que en mujeres la nicotina interfiere con la ovulación y acelera la pérdida de óvulos, mientras que en hombres reduce la producción, movilidad y calidad de los espermatozoides.

Courtney D. Lynch, experta en medicina materno-fetal, dijo que los efectos del tabaquismo en la fertilidad femenina están “bien establecidos” en la literatura científica.

Cuánto tiempo después de dejar de fumar mejora la fertilidad

En general, la fertilidad masculina y la calidad del semen pueden empezar a mejorar en unos 2 a 3 meses después de dejar de fumar, porque ese es aproximadamente el tiempo que tarda en renovarse un ciclo completo de producción de espermatozoides.

Qué esperar

A los 3 meses suele verse la mejoría más clara en número, movilidad y calidad del ADN espermático.

suele verse la mejoría más clara en número, movilidad y calidad del ADN espermático. En algunas personas, la recuperación sigue avanzando entre 3 y 6 meses .

. Parte del beneficio sobre la fertilidad general puede seguir consolidándose durante el primer año sin fumar.

Si la idea es intentar embarazo o repetir un espermograma, el plazo más útil suele ser esperar al menos 3 meses tras dejar el tabaco. Una forma simple de verlo: dejar de fumar hoy no cambia de inmediato los espermatozoides que ya están en formación; el cambio se nota cuando se produce una nueva “generación” tras ese ciclo de unos 74 días.

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