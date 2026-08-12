Ventas ilícitas: mayoría de los cigarrillos electrónicos no están aprobados para su venta en EE.UU.

Un reciente informe de Alertas de Salud Pública, publicado en The New England Journal of Medicine, revela que más del 69% de las ventas de cigarrillos electrónicos en Estados Unidos son ilícitas, con un enfoque especial en el mercado juvenil. Los datos provienen de un análisis realizado por la Fundación Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que utilizó información de Circana.

La Ley de Prevención del Tabaquismo Familiar y Control del Tabaco de 2009 estipula que los fabricantes deben obtener una autorización de comercialización (MGO) de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Sin embargo, hasta diciembre de 2025, solo 39 productos de cigarrillos electrónicos contaban con dicha autorización, lo que subraya la presencia de miles de productos no permitidos en el mercado.

Uso entre jóvenes y adultos

Las cifras indican que un 7% de los adultos y un 24.8% de los jóvenes de 18 a 24 años están utilizando cigarrillos electrónicos, mientras que el uso es del 7.8% entre estudiantes de secundaria y del 3.5% en estudiantes de primaria.

Los cigarrillos electrónicos desechables con sabores atractivos para los jóvenes constituyen la mayoría de las ventas no autorizadas. Entre las ventas de productos que contienen sabores específicos, el 93.1% de los cigarrillos electrónicos sabor tabaco estaban autorizados, mientras que solo el 26.1% de los mentolados lo estaban, y ninguno de los demás sabores (frutas, dulces, caramelos, menta) recibió autorización.

Los autores del informe enfatizan que la falta de información pública sobre la comercialización de productos de tabaco genera dificultades de cumplimiento para los minoristas y complica la investigación sobre el uso de estos productos, especialmente entre los jóvenes.

Impacto de los cigarrillos electrónicos entre jóvenes

El uso de sabores suele aumentar el atractivo de los cigarrillos electrónicos entre jóvenes, porque enmascara el sabor fuerte de la nicotina y hace que probarlos parezca más agradable. También se asocia con mayor curiosidad, más probabilidad de uso continuado y más facilidad para que se conviertan en consumidores habituales.

Por qué influyen tanto

Los sabores dulces, afrutados o tipo postre reducen la sensación irritante al inhalar, así que el producto resulta menos intimidante para adolescentes y adultos jóvenes. Además, los empaques llamativos y las campañas en redes sociales refuerzan ese atractivo.

Qué muestran las fuentes

Una revisión sobre adolescentes señala que los sabores son una de las razones más citadas para usar cigarrillos electrónicos, y que muchos jóvenes los perciben sobre todo como “sabores” más que como productos con nicotina. Otra fuente médica resume que los usuarios jóvenes de productos con sabor tienen más probabilidades de seguir usándolos que quienes empiezan con versiones sin sabor.

Matiz importante

No todas las encuestas encuentran que los sabores sean la única razón principal; en algunos estudios la curiosidad aparece antes, aunque los sabores siguen siendo un factor relevante. Aun así, la tendencia general en salud pública es que los sabores facilitan la iniciación y ayudan a sostener el consumo juvenil.

En una frase. Los sabores no son el único motivo, pero sí uno de los principales motores de la popularidad de los cigarrillos electrónicos entre los jóvenes, porque los hacen más atractivos, más fáciles de probar y más difíciles de dejar.

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