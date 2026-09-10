Tozorakimab, un nuevo fármaco que se muestra prometedor para reducir los síntomas de la EPOC

Los resultados de ensayos clínicos de fase avanzada presentados por AstraZeneca indican que el fármaco Tozorakimab disminuyó entre un 29% y un 34% las exacerbaciones moderadas y graves de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) frente al placebo. La reducción se observó tanto en fumadores actuales como en exfumadores que ya utilizaban inhaladores.

A diferencia de algunos tratamientos actuales, cuya elección depende de un recuento elevado de eosinófilos en sangre, tozorakimab mostró eficacia en una población amplia de pacientes.

Si este fármaco recibe la aprobación, podría convertirse en una opción biológica para personas con niveles más bajos de estas células inflamatorias.

Un anticuerpo diseñado para bloquear la inflamación pulmonar

Tozorakimab es un anticuerpo monoclonal que actúa sobre la interleucina-33, una proteína liberada por células dañadas que contribuye a la inflamación y a la alteración de la mucosidad en las vías respiratorias.

“Con nuestra revisión prioritaria por parte de la FDA, esperamos poder ofrecer este tratamiento a los pacientes lo antes posible”, señaló Sharon Barr, vicepresidenta ejecutiva de I+D de productos biofarmacéuticos de AstraZeneca, en un comunicado.

En los ensayos, los pacientes recibieron una inyección de 300 miligramos cada cuatro semanas, además de sus inhaladores habituales. AstraZeneca informó que el medicamento fue bien tolerado y que las reacciones en el lugar de la inyección fueron los efectos secundarios más señalados.

La FDA marcará el siguiente paso

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aceptó revisar el fármaco mediante un proceso prioritario como tratamiento de mantenimiento complementario para adultos con EPOC.

Los datos fueron presentados en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea y aún deben publicarse en una revista sometida a revisión por pares, recoge ABC News.

Una enfermedad que afecta a millones y no tiene cura

Cerca de 16 millones de adultos en Estados Unidos padecen EPOC, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El enfisema y la bronquitis crónica son sus formas más comunes. Aunque el tabaquismo es su principal causa, hasta uno de cada cuatro pacientes nunca ha fumado.

La compañía continúa evaluando Tozorakimab para determinar si también puede beneficiar a personas con asma y otras enfermedades de las vías respiratorias inferiores. Su eventual aprobación dependerá de la revisión regulatoria de la FDA y de la valoración independiente de la evidencia clínica.

Pacientes candidatos para recibir Tozarakimab

El tozorakimab todavía es un medicamento en investigación, no un tratamiento aprobado para uso rutinario. Los posibles candidatos deben ser evaluados dentro de un ensayo clínico y cumplir criterios específicos del protocolo.

Asma no controlada

Podrían considerarse adultos —en un ensayo reciente, de 18 a 75 años— con:

Diagnóstico médico de asma desde hace al menos 12 meses.

Tratamiento estable con corticosteroide inhalado de dosis media o alta más un LABA.

Asma no controlada, por ejemplo, puntuación ACQ-6 de al menos 1,5.

Función pulmonar con FEV1 antes del broncodilatador entre 40% y 90% del valor previsto.

Exacerbaciones recientes: dos graves, o una grave junto con eosinófilos en sangre de al menos 150 células/µl o FeNO de al menos 25 ppb.1

EPOC sintomática

En los estudios de EPOC, los posibles candidatos suelen ser adultos de 40 años o más con:

EPOC documentada durante al menos un año.

Al menos dos exacerbaciones moderadas o una grave en los 12 meses anteriores.

Tratamiento inhalado optimizado y estable —terapia dual o triple— durante aproximadamente tres meses.

Antecedente de tabaquismo de al menos 10 paquetes-año.

EPOC confirmada por espirometría: relación FEV1/CVF posterior al broncodilatador menor de 0,70.

Síntomas relevantes de tos y expectoración; algunos protocolos exigen una puntuación CAT de al menos 10 y puntuaciones mínimas en ambos síntomas.

Cumplir estos criterios no garantiza recibir tozorakimab: también deben descartarse asma frente a EPOC, infecciones recientes, enfermedades graves concomitantes, inmunodeficiencias, ciertos cánceres y otros motivos de exclusión definidos por cada estudio.

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