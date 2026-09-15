Contaminación y calor elevan el riesgo de infecciones bacterianas graves

Un estudio del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación establece una relación entre la exposición a contaminantes atmosféricos y determinadas condiciones climáticas con un mayor riesgo de enfermedad neumocócica invasiva. El efecto varía según la edad, el cuadro clínico y la variante bacteriana implicada.

La investigación examinó 59,017 casos registrados durante 19 años en más de 500 hospitales sudafricanos. También incluyó la secuenciación genética de unas 4,350 muestras de Streptococcus pneumoniae, junto con datos sobre contaminación, temperatura y humedad.

El análisis, publicado en Nature Microbiology y referido por EFE Salud, se realizó con el supercomputador MareNostrum 5, dentro del proyecto Global Pneumococcal Sequencing y en colaboración con el Instituto Wellcome Sanger (Reino Unido) y el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica.

Impacto de las partículas PM2.5

La exposición a partículas finas PM2.5 se asoció con un aumento del riesgo de enfermedad neumocócica invasiva. Sin embargo, la intensidad y el momento de esa respuesta no fueron iguales en todos los casos.

En algunas infecciones, el aumento del riesgo se produjo poco después de una exposición elevada a la contaminación. En otras, los efectos aparecieron varias semanas más tarde. Los investigadores atribuyen parte de esta diferencia a la diversidad genética de la bacteria, que cuenta con más de 100 serotipos y numerosos linajes.

El calor provoca respuesta inmediata

Las temperaturas máximas de entre 27 y 38 grados se relacionaron con un aumento de hasta el 10% del riesgo durante la semana posterior a la exposición. El efecto fue más rápido que el observado con otros factores ambientales.

Al contrario, las temperaturas mínimas de entre 4 y 10 grados se asociaron con un incremento moderado del riesgo acumulado durante las ocho semanas siguientes. Un patrón similar se observó con niveles de humedad relativa de entre el 33% y el 49%.

Periodos de mayor riesgo

Los autores sostienen que la integración de información ambiental, epidemiológica y genética puede mejorar la previsión de los periodos de mayor circulación de infecciones neumocócicas.

Este enfoque también permitiría evaluar cómo los cambios en la contaminación y el clima afectan a las distintas variantes bacterianas.

Síntomas que pueden indicar infección neumocócica

Los síntomas de la enfermedad neumocócica invasiva (ENI) pueden variar según el órgano afectado (pulmones, sangre o meninges) y, en general, incluyen fiebre y signos de infección grave. La atención médica es necesaria de inmediato si hay señales de dificultad para respirar, confusión/estado mental alterado o síntomas compatibles con meningitis o sepsis.

La enfermedad neumocócica puede presentarse como:

Neumonía (pulmones): fiebre y escalofríos, tos, dolor de pecho , respiración rápida o dificultad para respirar .

fiebre y escalofríos, tos, , o . Bacteriemia / infección en la sangre: suele incluir fiebre repentina con escalofríos/temblores y puede acompañarse de debilidad y desorientación .

suele incluir con escalofríos/temblores y puede acompañarse de y . Meningitis neumocócica (membranas del cerebro): fiebre, dolor de cabeza, rigidez de cuello, confusión/alteración del estado mental y puede haber fotosensibilidad (molestia a la luz).

Cuándo buscar atención médica (urgente):

Busca atención médica de emergencia o acude a urgencias si tienes cualquiera de estos signos:

Dificultad para respirar o falta de aire .

o . Confusión o estado mental alterado .

o . Rigidez de cuello y/o dolor de cabeza intenso con fiebre (posible meningitis).

y/o con fiebre (posible meningitis). Fiebre alta (por ejemplo, persistente alrededor de 39 °C / 102 °F o más ) con mal estado general.

(por ejemplo, persistente alrededor de ) con mal estado general. Empeoramiento rápido, debilidad marcada o signos de infección grave (en especial si pertenece a un grupo de riesgo).

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