Contaminación del aire puede contribuir a la obstrucción de las arterias y al riesgo de enfermedades cardíacas

Una investigación reciente indica que la exposición prolongada a la contaminación del aire incrementa significativamente el riesgo de obstrucción arterial y enfermedades cardíacas, especialmente en mujeres.

Los investigadores analizaron más de 11,000 tomografías computarizadas en adultos de Toronto y descubrieron que el aumento en la exposición a contaminación por partículas estaba relacionado con un incremento del 11% en la acumulación de calcio en las arterias, un 13% más de probabilidades de placas y un 23% más de riesgo de enfermedades cardíacas.

El estudio, publicado en Radiology, revela que las mujeres tienen un riesgo un 81% mayor de enfermedades cardíacas en comparación con los hombres, destacando una disparidad en los efectos de la contaminación del aire.

Calidad del aire

Los hallazgos sugieren que las regulaciones actuales sobre calidad del aire pueden no ser suficientes para proteger a la población, ya que la contaminación a niveles inferiores a los estándares recomendados también puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas.

“Incluso con niveles de exposición inferiores a los estándares actuales de calidad del aire en Canadá, la contaminación atmosférica a largo plazo se asoció de forma independiente con una enfermedad coronaria más avanzada, lo que sugiere que las regulaciones actuales podrían no ser del todo protectoras y que la contaminación atmosférica, junto con la presión arterial, el colesterol y el tabaquismo, constituye un factor de riesgo cardiovascular modificable”, declaró la doctora Kate Hanneman, profesora asociada de imagen médica en la Universidad de Toronto e investigadora principal del estudio, en un comunicado de prensa.

Mitigación del riesgo en mujeres

La contaminación del aire puede aumentar el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y empeorar la insuficiencia cardíaca. Las mujeres pueden reducir ese riesgo combinando menor exposición con un buen control de los factores cardiovasculares tradicionales.

Reducir la exposición

Revisar diariamente el índice local de calidad del aire y posponer el ejercicio al aire libre cuando sea deficiente.

Hacer ejercicio en interiores o reducir la intensidad —por ejemplo, caminar en lugar de correr— durante episodios contaminantes.

Evitar calles con mucho tráfico, zonas industriales y las horas punta; elegir parques o rutas con menos vehículos.

Mantener cerradas las ventanas durante los picos de contaminación y usar filtración de aire interior si es posible.

Considerar una mascarilla bien ajustada de alta filtración, como N95 o equivalente, durante episodios intensos, especialmente si existe hipertensión, cardiopatía, enfermedad pulmonar o embarazo.

Proteger la salud cardíaca

No fumar y evitar el humo ajeno.

Controlar periódicamente la presión arterial, el colesterol, la glucosa y el peso.

Seguir una alimentación cardioprotectora, rica en frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado y frutos secos, y baja en ultraprocesados.

Mantener actividad física regular cuando la calidad del aire sea adecuada; como referencia general, se recomiendan al menos 150 minutos semanales de actividad moderada.

Dormir bien y acudir a controles médicos, sobre todo si ya existe enfermedad cardiovascular.

Consultar y actuar

No se debe comenzar a tomar aspirina para “prevenir” un infarto por cuenta propia: debe indicarla un profesional, igual que cualquier ajuste de medicamentos cardíacos. Busque atención urgente ante dolor u opresión en el pecho, falta de aire intensa, desmayo, sudor frío o síntomas neurológicos repentinos como debilidad de un lado del cuerpo o dificultad para hablar.

También te puede interesar:

· ¿Sometido a uso excesivo de dispositivos?: desafíos de la salud mental en la era digital

· Estilo de vida y salud auditiva: una conexión clave, estudio resalta hallazgos reveladores

· El humo de los incendios también asfixia al corazón