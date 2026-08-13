¿Sometido a uso excesivo de dispositivos?: desafíos de la salud mental en la era digital

La dependencia creciente de la tecnología y los dispositivos portátiles ha llevado a un incremento en los problemas cognitivos entre los jóvenes adultos en Estados Unidos. Esto, en parte, explica por qué en ocasiones te sientes agotado mentalmente sin saberlo, o la dificultad de concentrarte.

Investigadores de la Facultad de Medicina de Yale advierten sobre las consecuencias de estar siempre conectados, con un aumento notable de dificultades para concentrarse y tomar decisiones.

El director ejecutivo de M4Markets, Oscar Asly, explicó a Newsweek cómo la rápida transición entre múltiples plataformas digitales afecta la toma de decisiones en las empresas. La confusión entre respuesta y productividad se ha vuelto común, complicando la capacidad de los individuos para manejar información y situaciones críticas.

“Los líderes saltan de Slack, WhatsApp, correo electrónico, paneles de control, reuniones y ahora herramientas de IA, a menudo sin terminar una idea antes de empezar otra. Lo veo constantemente en las empresas globales: la gente procesa más información que nunca, pero eso no significa necesariamente que tomen mejores decisiones. La tecnología ha avanzado más rápido de lo que nuestros hábitos de trabajo se han adaptado”, afirmó Asly.

La IA en todo este entorno

“La IA debería potenciar nuestro pensamiento, no reemplazarlo”, asevera Asly. “El peligro no reside en abusar de la IA, sino en delegar nuestro juicio. Si dejamos de cuestionar las respuestas y de abordar los problemas difíciles por nuestra cuenta, nos volvemos más rápidos, pero no necesariamente más inteligentes. Los ganadores serán quienes combinen la velocidad de la IA con la curiosidad, la experiencia y el pensamiento independiente humanos”, recomienda.

Expresa que, si bien la tecnología, aplicaciones y sitios web pueden ayudarnos, están diseñados deliberadamente para captar nuestra atención y mantenernos entretenidos, por lo cual sigue siendo nuestra responsabilidad controlarlos.

Estrategias para una vida digital equilibrada

Los psicólogos, como Chris Beale, apunta Newsweek, sugieren abordar el uso de la tecnología de manera proactiva. Recomendaciones incluyen limitar el uso de buscadores y dedicar tiempo a la reflexión sin interrupciones.

Asimismo, los líderes en los lugares de trabajo deben establecer expectativas realistas sobre la disponibilidad de los empleados, fomentando un entorno que priorice la calidad del rendimiento sobre la conectividad constante.

Signos de agotamiento por uso excesivo de tecnología

El agotamiento mental por uso excesivo de tecnología ?también llamado fatiga digital, tecnoestrés o burnout digital? se manifiesta con una combinación de síntomas físicos, cognitivos y emocionales que aparecen cuando el cerebro está sobrecargado por estímulos digitales constantes.

Síntomas cognitivos y emocionales

Dificultad para concentrarte : saltas de una tarea a otra sin terminar, olvidas lo que hacías hace minutos o necesitas revisar notificaciones constantemente para poder enfocarte.

: saltas de una tarea a otra sin terminar, olvidas lo que hacías hace minutos o necesitas revisar notificaciones constantemente para poder enfocarte. Niebla mental : sensación de sobrecarga cerebral, confusión y dificultad para pensar con claridad.

: sensación de sobrecarga cerebral, confusión y dificultad para pensar con claridad. Irritabilidad y cambios de humor : te sientes más nervioso, frustrado o con bajones de ánimo sin causa aparente.

: te sientes más nervioso, frustrado o con bajones de ánimo sin causa aparente. Ansiedad digital : incomodidad o ansiedad al estar desconectado, necesidad imperiosa de responder mensajes de inmediato o sobresaltarte con cada notificación.

: incomodidad o ansiedad al estar desconectado, necesidad imperiosa de responder mensajes de inmediato o sobresaltarte con cada notificación. Sensación de saturación constante: percibes que hay “demasiada información”, demasiadas tareas y notificaciones, y tu cerebro pide descanso.

Síntomas físicos

Fatiga ocular y problemas visuales : visión borrosa, sequedad ocular, escozor, lagrimeo excesivo o migrañas frecuentes.

: visión borrosa, sequedad ocular, escozor, lagrimeo excesivo o migrañas frecuentes. Dolores de cabeza y musculares : cefaleas tensionales, dolor cervical o lumbar por malas posturas frente a pantallas.

: cefaleas tensionales, dolor cervical o lumbar por malas posturas frente a pantallas. Cansancio persistente : te sientes agotado incluso después de dormir o descansar.

: te sientes agotado incluso después de dormir o descansar. Trastornos del sueño: insomnio, dificultad para conciliar el sueño o despertares nocturnos, en parte por la luz azul de las pantallas.

Señales conductuales

Adicción a las pantallas : coges el móvil de forma automática, buscas estímulos digitales en cualquier momento libre o priorizas mensajes sobre conversaciones cara a cara.

: coges el móvil de forma automática, buscas estímulos digitales en cualquier momento libre o priorizas mensajes sobre conversaciones cara a cara. Baja productividad y pérdida de autoconfianza : notas que rindes menos en el trabajo o estudios y empiezas a dudar de tu capacidad.

: notas que rindes menos en el trabajo o estudios y empiezas a dudar de tu capacidad. Desconexión emocional: te cuesta estar presente en interacciones reales y sientes vacío o distancia con quienes te rodean.

¿Cuándo preocuparse?

Deberías empezar a tomar medidas si varios de estos síntomas aparecen de forma frecuente y afectan tu vida diaria, relaciones o rendimiento. Si notas que la tecnología domina tu atención, que no puedes desconectar o que el cansancio no mejora con descanso, es una señal clara de que necesitas ajustar tus hábitos digitales.

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