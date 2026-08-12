Estudio recomienda qué hacer en la mediana edad para prevenir hasta 13 años la demencia

Un estudio de NYU Langone Health indica que los adultos de mediana edad que evitan la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo pueden vivir casi 13 años más sin demencia. Los hallazgos subrayan la importancia de mantener la salud cardiovascular entre los 48 y 68 años.

El análisis, publicado en la revista Neurology Open Access, se basa en el estudio Atherosclerosis Risk in Communities, que inició en 1986. Involucra a más de 12,000 participantes con un seguimiento promedio de 26 años. Los resultados muestran diferencias significativas en la salud cognitiva entre quienes evitaron los factores de riesgo y quienes no.

“Estos resultados sugieren que la reducción del riesgo vascular puede beneficiar a todos los grupos, pero que ciertas poblaciones, como los adultos negros, pueden beneficiarse especialmente de los esfuerzos de prevención específicos”, dijo el doctor Josef Coresh, investigador principal del estudio y director fundador del Instituto de Envejecimiento Óptimo de NYU Langone, quien expresó la esperanza de que los datos motiven a las personas a dejar de fumar y a controlar su salud cardiovascular a partir de los 40 años, recogió Fox News Digital.

Entre los resultados clave de la investigación resaltan:

Participantes sin factores de riesgo vivieron en promedio 30 años sin demencia.

Aquellos con hipertensión, diabetes y tabaquismo vivieron solo 17 años antes de desarrollar demencia o fallecer.

Disparidades demográficas y salud cognitiva

El estudio revela disparidades en la salud cognitiva según sexo y raza. Las mujeres, en promedio, presentan más años libres de demencia en comparación con los hombres, independientemente de los factores de riesgo.

Diferencias según raza:

Participantes blancos: 19.6 años libres de demencia con los tres factores de riesgo.

Participantes negros: 16.0 años bajo el mismo perfil de salud.

Implicaciones y recomendaciones

Los investigadores instan a implementar medidas de prevención cardiovascular desde la mediana edad.

Esta estrategia es crucial dado el riesgo elevado de demencia en la población estadounidense, especialmente entre individuos de diversas comunidades raciales.

Estrategias para prevenir la hipertensión y la diabetes

Las estrategias más efectivas para prevenir la hipertensión y la diabetes en la mediana edad son mantener un peso saludable, hacer actividad física regular, comer con menos sal y azúcar, y evitar tabaco y exceso de alcohol. También ayuda controlar la presión arterial y la glucosa de forma periódica para detectar cambios a tiempo.

Hábitos de mayor impacto

Alimentación saludable: priorizar frutas, verduras, granos enteros, leguminosas y proteínas magras, y limitar bebidas azucaradas, grasas saturadas y ultraprocesados.

Actividad física: apuntar a al menos 150 minutos por semana de ejercicio moderado, como caminar rápido, y añadir fuerza 2 días por semana.

Control de peso: bajar incluso una parte del exceso de peso puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 e hipertensión.

Menos sal: reducir el sodio ayuda especialmente a prevenir y controlar la presión arterial alta.

No fumar y moderar alcohol: ambas medidas reducen el riesgo cardiovascular y apoyan el control metabólico.

Rutina práctica

Una forma sencilla de aplicarlo es armar comidas con la mitad del plato en verduras, una cuarta parte en proteína magra y una cuarta parte en carbohidratos integrales, además de caminar casi todos los días. Revisar presión arterial y glucosa en controles regulares también permite actuar antes de que aparezca enfermedad establecida.

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