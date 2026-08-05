Cuenta temprana en redes sociales puede conllevar un menor rendimiento escolar

Investigadores italianos publicaron un estudio en la revista Nature Human Behaviour que vincula el uso temprano de redes sociales con un rendimiento académico deficiente. Utilizando datos de pruebas estandarizadas y registros académicos, el estudio analizó a más de 5,000 estudiantes en Italia.

Se utilizaron datos de INVALSI y del proyecto Exposición Temprana a las Pantallas y Rendimiento Desigual (EYES UP), que incluye encuestas sobre el uso de dispositivos digitales entre estudiantes de grados 10 y 11.

Los estudiantes se clasificaron en “adoptantes tempranos” y “adoptantes tardíos”, según el grado en que crearon sus cuentas de redes sociales. Los efectos de la exposición temprana a estas plataformas se analizaron mediante una estrategia de diferencias en diferencias.

Resultados del estudio

Los resultados indicaron que los estudiantes que abrieron cuentas de redes sociales en grados 6 o 7 mostraron puntuaciones inferiores en matemáticas e italiano en comparación con los adoptantes tardíos.

Los adoptantes tempranos tenían más probabilidades de repetir un grado y menos probabilidades de alcanzar excelentes calificaciones al final del grado 8.

Los investigadores subrayan la necesidad de más estudios para explorar los efectos del uso temprano de redes sociales en las relaciones sociales y el bienestar psicológico de los estudiantes. La generalización de los resultados es limitada, y se requiere más investigación para entender completamente estas dinámicas.

Cómo afecta el contenido de las redes

La evidencia revisada coincide en que el consumo intensivo de contenido de entretenimiento, distractor o no regulado suele asociarse con peor atención, menos concentración, más procrastinación y notas más bajas; en cambio, el contenido educativo o usado con fines académicos puede apoyar el aprendizaje y la motivación.

Cómo influye el contenido

Contenido de entretenimiento breve y continuo, como videos o publicaciones que incentivan el desplazamiento constante, tiende a fragmentar la atención y a interrumpir hábitos de estudio.

Contenido que promueve comparación social, ansiedad o sobreestimulación puede afectar el bienestar emocional y eso también repercute en el desempeño escolar.

Contenido académico, tutoriales, grupos de clase y recursos colaborativos pueden fortalecer el aprendizaje si se usan de manera orientada y supervisada.

El efecto no depende solo de la plataforma, sino del tiempo de exposición, la autorregulación del estudiante y la supervisión de padres o docentes.

Mecanismos principales

El impacto negativo suele aparecer porque el contenido más adictivo compite con el tiempo de estudio y reduce la capacidad de mantener la atención sostenida. Además, el uso excesivo puede alterar el sueño, aumentar la distracción y debilitar la memoria de trabajo, lo que termina afectando tareas, exámenes y asistencia.

En términos prácticos

Si un alumno pasa gran parte de su tiempo viendo contenido que lo mantiene en consumo pasivo y sin objetivos, el rendimiento suele resentirse. El factor decisivo no es solo “usar redes”, sino qué consume, cuánto tiempo le dedica y con qué propósito.

También te puede interesar:

· Consumo diario de marihuana supera al del alcohol y cigarillos

· Cuando la niña empieza a ser mujer: determinando la edad fértil femenina

· Estrés y mal humor: pasar demasiado tiempo en línea nos hace infelices, según estudio