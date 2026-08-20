Resurgen casos de COVID, y eso que ni siquiera comienza temporada tradicional de virus respiratorios

Con la llegada del verano, se ha observado un incremento en los casos de COVID-19 en Estados Unidos. Aunque las hospitalizaciones y muertes se mantienen en niveles bajos, las tasas de positividad han superado el 3% por primera vez desde marzo.

La doctora Caitlin Rivers y otros profesionales de la salud, consultados por CNN, enfatizan la necesidad de pruebas rápidas y seguras para detectar la COVID-19, especialmente en regiones como el Sur y el Oeste, donde se están reportando más casos.

Se recomienda utilizar plataformas como PopHIVE y WastewaterSCAN para obtener información actualizada sobre la propagación del virus y otros patógenos en diferentes localidades, pero con enfoques distintos:

PopHIVE presenta datos de salud pública y enfermedades infecciosas que pueden consultarse por ubicación —estado o condado— y, en algunos conjuntos, por grupos de edad. Su panel de COVID-19 permite explorar tendencias epidemiológicas y comparar cómo evoluciona la enfermedad entre distintas regiones de Estados Unidos. En términos prácticos, sirve para analizar: 1) la evolución temporal de indicadores relacionados con COVID-19; 2) diferencias entre estados, condados y grupos demográficos.; y 3) datos de salud poblacional en un formato de consulta relativamente detallado.

WastewaterSCAN monitorea el SARS-CoV-2 mediante muestras de sólidos de aguas residuales municipales. La concentración del virus detectada se utiliza como indicador de su presencia en la comunidad, mientras que los cambios a lo largo del tiempo ayudan a identificar aumentos o descensos de la circulación viral. Su panel permite consultar información por: 1) sitio de muestreo o planta de tratamiento; 2) área de alcantarillado, ciudad, condado y estado; 3) regiones amplias de Estados Unidos, como Midwest, Northeast, South y West; y 4) iveles y tendencias nacionales o regionales de SARS-CoV-2, junto con otros patógenos respiratorios.

Temporada tradicional de virus respiratorios

En Estados Unidos, la temporada tradicional de virus respiratorios comienza oficialmente en el mes de octubre y se extiende hasta mayo del año siguiente. Durante estos meses aumenta la circulación conjunta de la influenza (gripe), el virus respiratorio sincitial (VRS) y el COVID-19.

Meses clave de la temporada

Inicio. Octubre marca el incremento inicial de la actividad viral y el inicio de las recomendaciones de vacunación.

Pico máximo. La mayor cantidad de casos, visitas médicas y hospitalizaciones suele registrarse entre diciembre y febrero.

Cierre. La actividad disminuye de manera notable hacia abril y mayo.

Vigilancia. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recopilan, compilan y analizan información sobre la actividad de la influenza durante todo el año en Estados Unidos y elaboran FluView, un informe de vigilancia semanal, y FluView Interactive, que permite una exploración más profunda de los datos de vigilancia de la influenza.

Consejos prácticos para la población

Se aconseja a los ciudadanos que adopten medidas preventivas, como el uso de mascarillas adecuadas y la higiene de manos, para minimizar el riesgo de contagio.

Los expertos sugieren que aquellos que no se han vacunado recientemente consulten a su proveedor de salud sobre la próxima vacuna, que estará disponible a finales de septiembre.

Nuevos tratamientos antivirales

Se ha introducido Xocova, un medicamento antiviral oral que podría ayudar a prevenir la enfermedad en personas expuestas al virus. Además, Paxlovid sigue siendo una opción para reducir el riesgo de desarrollar infecciones graves si se inicia pronto el tratamiento.

Los CDC aconsejan el aislamiento en casa si se presentan síntomas de COVID-19 y la importancia de interactuar de manera segura con el resto de la población tras superar la enfermedad.

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