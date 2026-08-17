Estados dictan requisitos de vacunación escolar, independiente de orden ejecutiva de Trump

Se aproxima el nuevo año escolar y este trae más novedades. La reciente orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump busca reducir el número de vacunas obligatorias para los niños. Aunque ofrece directrices, la responsabilidad de su implementación recae en los estados, generando incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo esta iniciativa.

Mientras algunos estados afirman que no planean cambiar sus requisitos de vacunación, otros se comprometen a continuar apoyando políticas basadas en evidencia científica. La interacción entre estatales y federales en esta área es compleja.

“Las recomendaciones federales no modifican los requisitos en Texas”, por ejemplo, declaró el departamento de salud estatal en un correo electrónico enviado a CNN, indicó el medio.

Exenciones y legislación

Actualmente, 46 estados permiten exenciones no médicas para la vacunación escolar, lo que incluye razones religiosas o personales. Sin embargo, los cambios a estas leyes requieren la aprobación de las legislaturas estatales, muchas de las cuales no se reunirán hasta enero.

A medida que las tasas de vacunación caen y las exenciones aumentan, los expertos en salud pública advierten sobre el riesgo de brotes de enfermedades prevenibles. Los datos muestran que un porcentaje significativo de niños no están vacunados, lo que podría llevar a un aumento en los casos de enfermedades como el sarampión.

Impacto del cambio en recomendaciones federales

La nueva orden sugiere la separación de la vacuna MMR en tres dosis individuales, lo que contradice el consenso científico actual. Esta medida ha llevado a 28 estados a apartarse de las recomendaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), optando por seguir en su lugar las guías de la Academia Americana de Pediatría.

Organizaciones de salud pública están alarmadas por el potencial de confusión que esta orden puede causar. Expertos argumentan que el proceso de recomendaciones de vacunación ha aplicado estándares rigurosos que han demostrado ser efectivos en la reducción de enfermedades graves.

A pesar de los cambios en las regulaciones federales, las vacunas aprobadas siguen estando disponibles. Los líderes de salud pública enfatizan la importancia de que los padres reciban información precisa para tomar decisiones informadas sobre la salud de sus hijos.

Recomendación a los padres

Si preocupan las nuevas políticas de vacunación, los padres pueden informarse, dialogar con profesionales, participar cívicamente y buscar asesoría legal antes de tomar decisiones que afecten la salud o la escolarización de sus hijos. Las medidas concretas dependen del país y de la norma específica.

Acciones recomendadas:

Leer el texto oficial de la política , incluida la fecha de entrada en vigor, las vacunas comprendidas, posibles excepciones médicas y los requisitos escolares.

, incluida la fecha de entrada en vigor, las vacunas comprendidas, posibles excepciones médicas y los requisitos escolares. Consultar al pediatra o centro de salud , llevando preguntas específicas sobre beneficios, riesgos, contraindicaciones, calendario de recuperación y posibles reacciones. Se recomienda abordar cada vacuna por separado y explicar claramente riesgos y beneficios.

, llevando preguntas específicas sobre beneficios, riesgos, contraindicaciones, calendario de recuperación y posibles reacciones. Se recomienda abordar cada vacuna por separado y explicar claramente riesgos y beneficios. Solicitar una segunda opinión médica si existe una condición clínica particular, como alergias graves, inmunodeficiencia o antecedentes de reacciones importantes.

si existe una condición clínica particular, como alergias graves, inmunodeficiencia o antecedentes de reacciones importantes. Pedir la información por escrito y conservar certificados de vacunación, informes médicos, comunicaciones de la escuela y cualquier solicitud de exención.

y conservar certificados de vacunación, informes médicos, comunicaciones de la escuela y cualquier solicitud de exención. Participar por vías institucionales , como reuniones escolares, consultas públicas, asociaciones de padres, colegios profesionales u organismos de salud.

, como reuniones escolares, consultas públicas, asociaciones de padres, colegios profesionales u organismos de salud. Consultar a un abogado o defensoría pública si creen que la política vulnera derechos, no contempla una contraindicación médica o impone sanciones que consideran ilegales. No conviene asumir que una objeción personal produce automáticamente una exención: eso depende de la legislación local.

si creen que la política vulnera derechos, no contempla una contraindicación médica o impone sanciones que consideran ilegales. No conviene asumir que una objeción personal produce automáticamente una exención: eso depende de la legislación local. Evitar retrasar vacunas por rumores o publicaciones no verificadas ; las opiniones parentales pueden estar influidas por información política y social, por lo que es importante contrastar las afirmaciones con fuentes sanitarias confiables.

; las opiniones parentales pueden estar influidas por información política y social, por lo que es importante contrastar las afirmaciones con fuentes sanitarias confiables. Mantener un diálogo respetuoso con la escuela y los médicos. Las guías aconsejan comprender las preocupaciones concretas, usar lenguaje claro y no romper la atención médica del niño por la indecisión familiar.

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