Expertos alertan sobre confusión y menor vacunación tras la orden de Trump

La reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump acerca de la separación de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola) en tres inyecciones individuales está generando preocupación entre los profesionales de la salud. Esta medida incluye cambios en el calendario de vacunación infantil, los cuales previamente intentaron ser implementados, pero fueron bloqueados por un juez federal.

Expertos, como la doctora Molly O’Shea, pediatra de Michigan entrevistada por Associated Press (AP), han señalado que poner en duda la eficacia de las vacunas en este momento es perjudicial.

Los médicos argumentan que la combinación de vacunas es más eficaz y que la idea de separarlas carece de base científica.

Miedo y confusión entre los padres

Por otra parte, el Dr. Paul Offit, investigador de vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia y exasesor del gobierno, advirtió que la confusión inducida por la orden podría provocar un aumento en la desconfianza hacia las vacunas.

La terminología utilizada por Trump, describiendo la vacuna MMR como “letal”, ha sido rotundamente rechazada por los médicos, quienes afirman que esta vacuna ha sido objeto de rigurosos estudios de seguridad.

Impacto en la vacunación

Hay un creciente temor entre los pediatras de que la orden de Trump contribuya a la creciente vacilación hacia la vacunación, lo que posiblemente agrave la actual epidemia de sarampión en EE.UU. Las tasas de vacunación han mostrado una tendencia a la baja, coincidiendo con un aumento en el número de exenciones de vacunación.

La implementación de dos calendarios de vacunación competidores ha llevado a más confusión. Mientras el departamento de salud de Trump promueve un esquema más restrictivo, la Academia Americana de Pediatría continúa recomendando un calendario más amplio que abarca la inmunización contra 18 enfermedades.

Los expertos instan a la importancia de proporcionar información clara y basada en evidencias a los padres, enfatizando que los mensajes contradictorios afectan negativamente la confianza en las vacunas. Esto puede conducir a que las familias omitan vacunas esenciales, poniendo en riesgo la salud infantil en el proceso.

Cómo afecta la desconfianza en las vacunas

La desconfianza hacia las vacunas no solo reduce la cobertura de inmunización; también debilita la confianza en todo el sistema de salud y puede afectar la adherencia a otras recomendaciones médicas. Esa pérdida de confianza se asocia con más brotes de enfermedades prevenibles, menor cooperación en crisis sanitarias y más resistencia a tratamientos o medidas como mascarillas o distanciamiento cuando son necesarios.

Efectos más amplios

Menor protección colectiva. Cuando baja la vacunación, cae la inmunidad comunitaria y las enfermedades se transmiten con más facilidad.

Cuando baja la vacunación, cae la inmunidad comunitaria y las enfermedades se transmiten con más facilidad. Más brotes evitables. La reticencia vacunal se ha relacionado con brotes de sarampión, tosferina y polio, entre otros.

La reticencia vacunal se ha relacionado con brotes de sarampión, tosferina y polio, entre otros. Desconfianza institucional. Las dudas sobre las vacunas pueden extenderse a médicos, autoridades sanitarias y otras intervenciones de salud pública.

Las dudas sobre las vacunas pueden extenderse a médicos, autoridades sanitarias y otras intervenciones de salud pública. Peor respuesta ante emergencias. Si una población desconfía de las medidas sanitarias, la respuesta frente a epidemias o pandemias se vuelve menos efectiva.

Si una población desconfía de las medidas sanitarias, la respuesta frente a epidemias o pandemias se vuelve menos efectiva. Más daño indirecto. También se pone en riesgo a personas que no pueden vacunarse por razones médicas, porque dependen de que el resto de la comunidad esté protegida.

En la práctica

Un ejemplo claro es este: si un grupo de padres desconfía de una vacuna infantil, no solo puede aumentar el riesgo de sarampión en su escuela, sino también crecer la duda sobre otras recomendaciones pediátricas, desde controles preventivos hasta tratamientos indicados por profesionales.

Idea central

En salud pública, la confianza funciona como infraestructura invisible: cuando se rompe, el problema ya no es solo una vacuna, sino la capacidad de coordinar conductas colectivas para prevenir enfermedades.

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