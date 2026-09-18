Pocos pacientes con gripe cumplen el aislamiento recomendado, lo que favorece una mayor transmisión

Un estudio, publicado en el American Journal of Epidemiology, señala que la carga de ARN viral alcanza su máximo, en promedio, cuatro días después del inicio de los síntomas. Entre el 69% y el 80% de los participantes llegó a ese punto al finalizar los cinco días de aislamiento recomendados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Entre el 97% y el 100% de los participantes había registrado su máxima carga viral al sexto día de la enfermedad.

Los investigadores aclaran que la presencia de ARN viral no demuestra por sí sola que una persona pueda contagiar, por lo que se necesitan estudios con cultivos del virus.

Estudio pone a prueba recomendaciones de aislamiento

Investigadores de los CDC analizaron a 1,294 personas con síntomas de gripe durante las temporadas respiratorias de 2023-24 y 2024-25. Los participantes, residentes en Missouri, Nueva York y Tennessee, registraron sus síntomas y tomaron muestras nasales a diario.

La recomendación establece que las personas deben mantenerse alejadas de los demás hasta llevar al menos 24 horas sin fiebre y mostrar una mejoría de los síntomas. Después, deben usar mascarilla y mantener distancia durante cinco días más.

Los resultados sugieren que esta pauta coincide, en términos generales, con el periodo de mayor eliminación viral, siempre que se cumpla.

La mayoría no completa el aislamiento recomendado

Solo el 21% de los participantes declaró haberse aislado de los miembros de su hogar durante la enfermedad. Entre quienes lo hicieron, el aislamiento duró una media de dos días.

El 80% afirmó haberse apartado de la comunidad, pero durante una mediana de cuatro días. Menos del 1% cumplió todo el periodo recomendado dentro del hogar y apenas el 5.5% lo hizo respecto a la comunidad.

Los investigadores reconocen que aislarse puede ser difícil en viviendas pequeñas o cuando los adultos deben atender a niños enfermos. El estudio subraya el reto de equilibrar la viabilidad de las recomendaciones con su efecto potencial sobre la transmisión, recoge el Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minnesota.

Medidas de precaución en el hogar

Las medidas más concretas de precaución para reducir el riesgo de transmisión de contagio de gripe en el hogar son aislar a la persona enferma lo más posible, mejorar la ventilación de la casa, lavarse las manos con frecuencia y limpiar/desinfectar superficies de contacto frecuente.

También ayuda usar mascarilla cuando la persona enferma deba estar en espacios comunes, cubrir tos y estornudos, no compartir utensilios u objetos personales y manejar bien residuos como pañuelos y guantes.

Medidas prácticas

Mantener distancia y, si es posible, separar a la persona enferma en una habitación propia.

Ventilar abriendo ventanas o usando extractores/filtrado de aire.

Lavarse las manos antes y después de cuidar al enfermo, después de tocar objetos de su entorno y antes de comer.

Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo desechable y tirarlo de inmediato.

Limpiar y desinfectar superficies como mesas, baños, duchas y pisos, especialmente las que se tocan mucho.

No compartir vasos, platos, cubiertos, toallas, cepillos de dientes ni rasuradoras.

Usar guantes desechables solo cuando haya contacto con fluidos corporales o secreciones, y retirarlos con cuidado.

Ejemplo simple. Si alguien en casa tiene síntomas respiratorios, lo más útil es que use una habitación aparte, abra ventanas en varias zonas del hogar y que quien lo atienda se lave las manos antes y después de entrar, además de limpiar después las superficies que se tocaron.

Cuándo reforzarlas. Conviene extremar estas medidas si la enfermedad es contagiosa, si hay personas mayores o con enfermedades crónicas en casa, o si no se puede mantener distancia constante dentro del hogar.

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