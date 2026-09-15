Pensilvania confirma 2 nuevas muertes relacionadas con el sarampión: ascienden a 4 las víctimas mortales en EE.UU.

Estados Unidos ha registrado cuatro fallecimientos relacionados con el sarampión en 2026, una cifra que no se alcanzaba desde 1992. Dos de las nuevas muertes fueron confirmadas en Pensilvania, donde se desarrolla el brote más grave del país en más de 30 años.

El centro de salud Corner of Mifflin County informó que una de las víctimas era un joven de 18 años. El forense atribuyó su muerte a una encefalomielitis diseminada aguda, una complicación poco frecuente que provoca inflamación e hinchazón del cerebro, reseñó ABC News.

Esta víctima se suma a la confirmada por la oficina forense del condado de Jefferson, de una mujer de 40 años, fallecida el sábado. El Departamento de Salud de Pensilvania indicó que ninguna de las dos personas estaba vacunada.

Recordemos que otras dos muertes anteriores relacionadas con el sarampión en Pensilvania correspondieron a bebés. Ambas ocurrieron en agosto.

Pensilvania presenta el principal foco del brote

Hasta este martes, las autoridades sanitarias han reportado 693 casos de sarampión en Pensilvania. De ellos, 124 pacientes requirieron hospitalización. La mayoría de los afectados no estaban vacunados contra el virus.

La secretaria estatal de Salud, Debra Bogen, expresó sus condolencias a las familias y pidió ampliar el acceso a la vacuna triple vírica, conocida como MMR. El estado también busca combatir la desinformación y contener la transmisión del virus.

Regreso de una amenaza que parecía controlada

El último registro de cuatro muertes por sarampión en Estados Unidos correspondía a 1992. En 2025, Texas reportó dos fallecimientos y Nuevo México, uno.

Las autoridades advierten que la baja vacunación está favoreciendo la expansión de una enfermedad altamente contagiosa.

En cuánto tiempo se puede contagiar una persona

El sarampión se transmite por vía aérea: al toser o estornudar, una persona infectada elimina secreciones nasales y faríngeas que contienen el virus (y también puede contagiarse al respirar el mismo aire). Además, el virus puede seguir siendo infeccioso en el aire o en superficies por hasta alrededor de 2 horas.

Una persona infectada puede contagiar desde 4 días antes hasta 4 días después de la aparición del exantema (sarpullido característico).

El sarampión es de las enfermedades más contagiosas, según la Organización Mundial de la Salud.

Si hubo exposición reciente, conviene consultar a un profesional de salud para orientar el seguimiento y la vacunación/medidas preventivas según el caso.

Porcentaje de eficacia de la vacuna triple

La vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) ofrece aproximadamente:

93% de eficacia contra el sarampión con una dosis .

. 97% de eficacia con dos dosis

Dosis recomendadas

En general, se recomiendan dos dosis:

Primera dosis: alrededor de los 12–15 meses de edad. Segunda dosis: alrededor de los 4–6 años, aunque puede administrarse antes si han transcurrido al menos 28 días desde la primera.

El calendario exacto puede variar según el país, la edad, los antecedentes de vacunación y si existe un brote. En adultos que no tienen evidencia de inmunidad, normalmente se indican también dos dosis separadas por un mínimo de 28 días; conviene comprobarlo con el centro de salud.

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