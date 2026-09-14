Nueva muerte relacionada con el sarampión eleva la preocupación en Pensilvania

La oficina forense del condado de Jefferson, en el estado de Pensilvania, informó que una mujer de 40 años, que no estaba vacunada, murió el 12 de septiembre de 2026 por complicaciones relacionadas con el sarampión. Se conoció que las autoridades no divulgarán datos adicionales para proteger la privacidad de la fallecida y su familia.

Esta es la tercera muerte registrada en el estado este año relacionada con el virus. Las dos muertes anteriores relacionadas con el sarampión en Pensilvania correspondieron a bebés, recuerda la Associated Press (AP). Ambas ocurrieron en agosto y el forense informó que el virus en sí fue la causa de una de las muertes.

El forense Greg Furlong calificó el nuevo fallecimiento como una pérdida para la familia y un recordatorio de que el sarampión puede causar complicaciones graves y ser mortal.

Hasta este 11 de septiembre, Pensilvania registraba 676 casos de sarampión en 37 de los 67 condados del estado. De esos casos, 124 requirieron hospitalización y cuatro correspondían a personas vacunadas contra el sarampión, según el Departamento de Salud de Pensilvania.

Según los datos estatales, casi todos los casos y hospitalizaciones corresponden a personas que no habían recibido la vacuna contra el sarampión. El brote continúa afectando a varias zonas del estado. El Departamento de Salud de Pensilvania declaró en un comunicado enviado a ABC News que está investigando esta muerte.

Disputa por las muertes reportadas

A todo esto, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no habían reportado ninguna muerte por sarampión en 2026 en su sitio web, actualizado por última vez el viernes.

La directora de los CDC, la doctora Erica Schwartz, afirmó que la agencia todavía no había recibido información sobre la muerte en el condado de Jefferson. También señaló que Pensilvania no ha solicitado asistencia epidemiológica formal, pese a las ofertas de apoyo federal.

El desacuerdo se suma a una disputa pública entre las autoridades estatales y el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien acusó al estado de no compartir información con los CDC. La secretaria de Salud de Pensilvania, Debra Bogen, ha sostenido que su equipo mantiene reuniones periódicas con personal profesional de la agencia federal.

Síntomas por los que debes buscar atención médica

Debes buscar atención médica de inmediato si, tras una posible exposición al sarampión o al aparecer la erupción, hay signos de complicaciones graves como dificultad para respirar, confusión o cambios de comportamiento, deshidratación importante, convulsiones, dolor de pecho al respirar o fiebre muy alta que no cede.

Aunque no son emergencias por sí solos, estos signos tempranos del sarampión deben llevar a contactar al proveedor de salud el mismo día para evaluación y aislamiento:

Fiebre alta (puede superar los 39–40 °C / 104 °F).

Tos seca, secreción nasal (moqueo) y ojos rojos y llorosos (conjuntivitis).

Manchas blancas diminutas dentro de la boca (manchas de Koplik).

Erupción rojo‑marrón que comienza en la cara/cabello y se extiende al cuerpo.

Señales de alerta

Acude a urgencias o llama a emergencias si aparece cualquiera de estos síntomas, ya que pueden indicar complicaciones graves como neumonía, deshidratación severa o encefalitis:

Dificultad para respirar, respiración muy rápida, sibilancias o dolor en el pecho al respirar.

Confusión, somnolencia excesiva, disminución del estado de alerta, irritabilidad extrema o cambios de comportamiento.

Signos de deshidratación grave: boca y nariz muy secas, orina muy escasa o ausente, llanto sin lágrimas; en bebés, fontanela (mollera) hundida o abultada.

Fiebre muy alta que no mejora con medidas básicas o que persiste varios días.

Convulsiones.

Vómito persistente o diarrea que impide mantener líquidos.

Tos con sangre o dolor de oído intenso con pérdida de audición.

En niños pequeños: aspecto azulado alrededor de la boca, falta de energía, rechazo a alimentarse o dificultad para amamantar.

¿Qué hacer mientras buscas atención?

Llama antes de ir al centro de salud para que te atiendan en un área separada y evites contagiar a otros.

Mantén hidratación y usa antipiréticos solo según indicación médica.

Aísla a la persona enferma y evita contacto con no vacunados, embarazadas e inmunodeprimidos.

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