Una vacuna entre los dientes y las encías: ¿estaremos a salvo de las inyecciones?

Investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte estudian el uso del hilo dental como vehículo para administrar vacunas sin agujas. El método aprovecharía el tejido permeable situado entre los dientes y las encías para facilitar la entrada de medicamentos al organismo.

La absorción de una vacuna a través del tejido entre los dientes y las encías (la mucosa gingival/bucal) funcionaría como una forma de administración mucosa oral, en la que el antígeno vacunal no pasa principalmente a la sangre, sino que es captado por células inmunitarias locales que inician la respuesta inmunitaria.

El equipo espera que esta estrategia genere una respuesta inmunitaria en zonas donde muchos virus ingresan primero, como la nariz, la boca y los pulmones. El objetivo sería ofrecer protección contra enfermedades como la gripe, el herpes zóster y otras infecciones.

“Deberían poder simplemente ir a usar hilo dental y recibir la vacuna”, dijo el Dr. Harvinder Singh Gill, investigador de referida casa de estudios, recogió ABC News.

Menos miedo y facilidad de acceso

La propuesta busca reducir el impacto del miedo a las agujas, una de las barreras que todavía limita la vacunación. El hilo dental podría utilizarse de forma autónoma, sin acudir a una clínica ni esperar para recibir una inyección.

Los investigadores sostienen que este formato podría no requerir una cadena de frío adicional. Esa característica también facilitaría su almacenamiento, transporte y distribución, aunque todavía debe confirmarse mediante estudios más avanzados.

Método aún por probarse en personas

Los resultados preliminares son considerados prometedores, pero el proyecto todavía se encuentra en una etapa inicial. El próximo paso será realizar ensayos clínicos para determinar si la técnica es segura, eficaz y capaz de producir una protección comparable a la de las vacunas tradicionales.

El método está pensado para niños mayores y adultos. No reemplazaría las vacunas infantiles convencionales destinadas a bebés, quienes aún no tienen dientes para utilizar este sistema.

Posibles efectos secundarios

La vacunación por la vía de hilo dental podría causar, sobre todo, reacciones locales en la encía: dolor, enrojecimiento, hinchazón o inflamación, y en algunos casos picazón, endurecimiento o sensibilidad en la zona. También podría aparecer una inflamación más intensa o prolongada si el tejido gingival se irrita mucho, y los investigadores han señalado que aún no están bien definidos sus efectos locales y sistémicos.

Reacciones posibles

Dolor o molestia en la encía.

Enrojecimiento e inflamación local.

Hinchazón, edema o induración.

Picazón o sensación de calor local.

En casos menos comunes, una reacción inflamatoria más marcada que podría llegar a ulceración o lesión local si el tejido se daña.

Cuándo preocuparse. Busca atención médica si aparece dolor intenso, sangrado importante, fiebre, pus, úlceras que empeoran o hinchazón que no cede. Las reacciones leves suelen ser transitorias, pero una inflamación extensa o persistente merece evaluación.

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