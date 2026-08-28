FDA aprueba nuevas vacunas contra la COVID-19 y formulaciones sin ARNm

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) autorizó las vacunas actualizadas de ARNm de Pfizer-BioNTech y Moderna, así como una nueva formulación sin ARNm de Sanofi. Esta aprobación permite la distribución inmediata a farmacias y consultorios médicos.

Las nuevas vacunas están específicamente diseñadas para combatir cepas actuales del virus COVID-19.

Se anticipa que estarán disponibles en los próximos días, en medio de un aumento significativo de contagios en varias regiones, reseñó The Hill.

Acceso y principales beneficiarios

A pesar de la aprobación, surgen interrogantes sobre el acceso a las vacunas y su cobertura por parte de aseguradoras. Un reciente fallo judicial ha dejado sin efecto las recomendaciones del panel asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), creando incertidumbre sobre la elegibilidad de los pacientes para recibir las vacunas.

La FDA ha establecido que personas de 65 años o más, así como quienes presentan afecciones médicas preexistentes, son los principales beneficiarios de las nuevas vacunas.

La vacuna de Moderna es apta para niños a partir de 6 meses, Pfizer para niños a partir de 5 años y la de Sanofi para quienes tienen 12 años o más.

Diferencias entre vacunas de ARNm y la formulación Sanoli

La diferencia principal es que las vacunas de ARNm le entregan a tus células “instrucciones” genéticas para que produzcan temporalmente una proteína del virus y así entrenen al sistema inmune, mientras que la formulación de Sanofi usa una proteína recombinante ya fabricada junto con un adyuvante para una respuesta inmune.

Cómo funcionan

Las vacunas de ARNm introducen una secuencia de ARN que hace que las células produzcan la proteína de espícula durante un tiempo corto, sin usar el virus completo.

La formulación de Sanofi descrita en las fuentes usa una proteína recombinante del virus y un adyuvante que “avisa” al sistema inmune para generar más anticuerpos.

Diferencias prácticas

Las vacunas de ARNm suelen requerir una formulación más sensible y, en muchos casos, una cadena de frío más exigente por la inestabilidad del ARN.

La formulación proteica de Sanofi no depende de introducir material genético en las células, así que su lógica es más parecida a la de vacunas de proteínas tradicionales.

Reactogenicidad y perfil

En la fuente revisada, una vacuna proteica asociada a Sanofi mostró menor reactogenicidad que una vacuna de ARNm de Moderna en un estudio comparativo, con menos síntomas sistémicos y locales.

Eso no significa automáticamente que proteja más o menos, sino que puede dar menos efectos molestos a corto plazo en algunas personas.

Resumen simple

ARNm: lleva instrucciones genéticas a la célula.

Sanofi: aporta la proteína ya hecha y un adyuvante.

ARNm: suele ser más delicada de almacenar.

Sanofi: puede tener menor reactogenicidad en algunos estudios.

Efectos secundarios más comunes

Los efectos secundarios más comunes de las vacunas recién autorizadas suelen ser leves y de corta duración: dolor, enrojecimiento o hinchazón en el lugar de la inyección, además de fiebre, cansancio, dolor de cabeza, dolores musculares, escalofríos, malestar general y náuseas. En algunos informes de farmacovigilancia también se mencionan mareos y dolor articular como reacciones frecuentes.

Lo más habitual

Dolor en el brazo o en la zona de la vacuna.

Fiebre o sensación febril.

Cansancio, malestar y dolor de cabeza.

Dolores musculares y articulares.

Escalofríos y náuseas.

Qué suele pasar. Estas reacciones aparecen normalmente en los primeros días después de la vacunación y suelen resolverse solas. En general, las agencias de farmacovigilancia siguen señalando que los trastornos generales, neurológicos leves y musculoesqueléticos son los notificados con más frecuencia.

Señales de alarma. Aunque no son las más comunes, conviene buscar atención médica si aparecen dificultad para respirar, hinchazón de cara o garganta, dolor de pecho, debilidad intensa o síntomas neurológicos inusuales. Esas reacciones son mucho menos frecuentes que los efectos leves habituales.

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