Lucas Museum of Narrative Art celebra inauguración con noche de gala

Personalidades de Hollywood, de la política, de la filantropía y del mundo deportivo asistieron la noche de este sábado a la gala de inauguración del Lucas Museum of Narrative Art, organizada por George Lucas y Mellody Hobson.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de dar un primer vistazo a las galerías del museo, que abre sus puertas a público a partir de este martes 22 de septiembre.

A room full of incredible storytellers gathered to celebrate narrative art. The Lucas Museum's opening night was truly unforgettable. pic.twitter.com/LEW6jf7fEL — Lucas Museum of Narrative Art (@lucasmuseum) September 20, 2026

Entre las personalidades estuvieron el gobernador de California, Gavin Newsom; la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass; los directores de cine Ron Howard y Francis Ford Coppola; el ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el piloto de Fórmula Uno, Lewis Hamilton.

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También asistieron Kim Kardashian, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, Tom Cruise, Robert De Niro, Orlando Bloom, Katy Perry, Robert Zemeckis, Emma Watson, Robert Rodríguez, Nancy Pelosi, Meg Ryan, Harrison Ford y Sofía Vergara.

Entre los filántropos y líderes mundiales estuvieron Judy Baca, Julie Bell, la Dra. Anita Blanchard, Michael Bloomberg, Doug Chiang, Kathryn y Kenneth Chenault, Amy Homma, Glenn Ligon, Takashi Murakami y Laurene Powell Jobs.

La alcaldesa Karen Bass (izq.) y el actor Samuel L. Jackson coincidieron en la alfombra roja de la gala. Crédito: Jordan Strauss/Invision | AP

El museo, de cinco plantas, fue fundado por Lucas y Hobson, y está dedicado a la narración visual a través de las culturas, con obras que abarcan desde la pintura, las ilustraciones y las fotografías hasta los cómics, los murales y las producciones cinematográficas.

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“Por eso estamos todos aquí: porque (Lucas y Hobson) gozan del máximo respeto. Y también porque queremos ver lo que hay dentro. Queremos entrar y verlo todo, ¿me entienden?”, declaró la presentadora de televisión Oprah Winfrey, en una entrevista en la alfombra roja con la cadena ABC.

El Lucas Museum of Narrative Art cuenta con más de 100,000 pies cuadrados de espacio de exposición distribuidos en más de 30 galerías, con más de 1,300 obras de su colección en sus exposiciones inaugurales.

Mellody Hobson aseguró que no siguieron ninguna regla porque ni ella ni George Lucas habían trabajado anteriormente en un museo, sino que simplemente tomaron una hoja de papel blanco y comenzaron a imaginar sus deseos.

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“Así que se rompen algunas reglas, y a algunas personas no les gusta, pero a nosotros sí. Y creemos que la prueba de fuego será ver cómo lo recibe la gente”, expresó.

Las galerías del museo no solo exhiben temas relacionados con Star Wars, la saga cinematográfica que catapultó a Lucas, sino que también reúnen obras de artistas de la talla de Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Diego Rivera, Norman Rockwell, N. C. Wyeth, Frank Frazetta, Charles Schulz y Gordon Parks.

“Todo gira en torno a contar historias. Eso es el arte narrativo, y eso es lo que somos: la capital mundial de la narración de historias”, expresó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

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La colección del museo, localizado en Exposition Park, en Los Ángeles, incluye los archivos completos de George Lucas desde 1971 hasta 2012.

La exposición inaugural titulada “Star Wars in Motion” presenta diseños conceptuales, utilería y vestuario relacionado con vehículos de las primeras seis películas de la saga, incluyendo el deslizador terrestre de Luke Skywalker y la primera construcción física de la motocicleta del general Grievous.

“Va a ser un gran atractivo. Por mucho que la gente quiera venir al sur de California, a Los Ángeles, esta es una razón más para convertirlo en un destino turístico“, consideró el actor Mark Hamill.

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