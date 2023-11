Se estrenará un documental acerca del especial navideño de Star Wars de 1978

En 1977 la película de ciencia ficción “Star Wars” se convirtió en un clásico, con millones de fans alrededor del mundo. Pero un año después se transmitió por televisión en Estados Unidos “Star Wars Holiday Special”, un programa con motivos navideños que ha pasado a ser tema de conversación entre el público, tanto por su argumento como por las malas críticas que obtuvo.

Ahora, se ha anunciado que el 5 de diciembre se estrenará (tanto en cines como en formato digital y Blu-ray) el documental “A Disturbance In The Force” (“Un Disturbio En La Fuerza”), que muestra de manera cómica por medio de entrevistas la mala fama que rodea a ese especial televisivo, y que provocó que sus actores principales –Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford– prefirieran no hablar del tema cuando se les cuestionaba al respecto.

Producido por George Lucas, “Star Wars Holiday Special” se transmitió el 17 de noviembre de 1978, y muestra a Han Solo (Ford) y Chewbacca (Peter Mayhew) intentando llegar al planeta de este último, Kashyyyk, para celebrar el “Día de La Vida”. El programa de 98 minutos de duración combinaba números musicales, dibujos animados y apariciones de otros personajes, como Luke Skywalker (Hamill), C-3PO (Anthony Daniels) y la voz de Darth Vader (David Prowse). Nunca fue transmitido de nuevo, pero con el paso de los años los fans de la saga de “Star Wars” comenzaron a distribuir copias piratas en DVD que mostraban la grabación del especial en baja calidad; también puede verse en YouTube.

“A Disturbance In The Force” fue dirigido por Jeremy Coon y Steve Kozak; obtuvo buenas críticas tras exhibirse en marzo pasado en el festival South By Southwest, y presenta entrevistas con famosos como Seth Myers, Weird Al Yankovic, Kevin Smith y Gilbert Gottfried. Ellos comparten sus memorias, analizando cada una de las escenas y dando las razones acerca de por qué ese proyecto ha pasado a quedarse en el olvido, o ser ignorado completamente por las generaciones que siguen las películas y series de “Star Wars”.

Hace tres años el conductor Conan O’Brien se decidió a preguntarle a Harrison Ford durante su talk show qué opinaba acerca del especial navideño de “Star Wars”. El actor (parte en broma, parte en serio) comenzó a mostrar incomodidad, y al ser cuestionado si recordaba ese trabajo solamente movió la cabeza, para después decir que eso no existe en su filmografía. O’Brien procedió a mostrar un fragmento del programa y el público aplaudió, pero Harrison sólo se limitó a dar las gracias.

Sigue leyendo: