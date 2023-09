Donald Glover protagonizará la película “Lando”, basada en el personaje de la saga de “Star Wars”

En 2018 Donald Glover protagonizó junto con Alden Ehrenreich la cinta “Han Solo”, una precuela de “Star Wars” en la que interpretó el personaje Lando Calrissian. El filme obtuvo críticas encontradas y resultados muy moderados en las taquillas; a pesar de ello el actor expresó lo mucho que le había gustado participar en el proyecto, por lo que hace dos meses fue contratado por las compañías Lucasfilm y Disney para escribir -junto con su hermano Stephen- el guión de una serie de televisión titulada “Lando”, pero ahora se ha dado a conocer que será una película para exhibirse en cines, y que podría filmarse en 2024.

Donald llevaría el rol protagónico, y en una entrevista para la revista GQ mostró su interés por volver a trabajar en algo relacionado con “Star Wars”: “Lando es el encanto encarnado. Es una especie de inconformista, cosa que creo que ya no hay mucho. Es difícil ser un hablador suave hoy en día…Me encantaría volver a interpretarlo, pero el tiempo es oro…No estoy interesado en hacer nada que sea una pérdida de tiempo o simplemente un cheque con el que te paguen. Prefiero pasar tiempo con personas que disfruto. Simplemente tiene que ser el proyecto adecuado, y creo que éste podría serlo”.

Billy Dee Williams (actualmente de 86 años) interpretó a Lando Calrissian en las películas “The Empire Strikes Back” de 1980, “Return Of The Jedi” en 1983 y “The Rise Of Skywalker” en 2019. Él siempre dio su visto bueno a que Donald hiciera el personaje, aunque hace años comentó a Rolling Stone el único defecto que le ve a su caracterización: “Me encanta Donald Glover. Es un joven brillante. Pero su cabello no era como yo pensaba que era el de Lando. El de Donald es más de estilo afro. No tengo nada en contra de eso, pero cuando creé a Lando, (el personaje) estaba más allá de todo eso”.

