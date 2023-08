El director Jim Jarmusch revela que nunca ha visto, ni verá, una película de “Star Wars”

El director Jim Jarmusch es conocido por cintas como “Dead man”, “Ghost dog” y “The dead don’t die”, pero pocas veces menciona las películas que ve en el cine; ahora sorprendió a muchos con unas declaraciones acerca de que conoce personajes de “Star Wars”, pero que nunca ha visto, ni verá, un filme de esa saga de ciencia ficción.

En una entrevista para el sitio The Believer, Jarmusch, de 70 años, comentó que “Star wars” tiene un impacto cultural que no es de su agrado: “Nunca veré una película de “Star Wars”, porque me molesta que sé mucho acerca de éstas y sus personajes. ¿Por qué está todo eso en mi cabeza cuando no he visto ni una? ¿Por qué sé acerca de R2-D2 y Darth Vader, si no las he visto? Nunca he visto “Gone with the wind” y nunca lo haré, sólo porque siento que me lo imponen y es algo cursi”.

Jim aclaró que aunque esas cintas no son de su agrado, ve filmes de todos los géneros: “Recientemente vi en un avión “Cruella”. Me encantaron las películas de la serie “Naked gun” porque son muy estúpidas. No he visto las de “Twilight” pero me impresioné con las de “John Wick”, por cuánta gente puede matar el personaje de Keanu Reeves…Quiero aclarar que estas cosas son muy subjetivas, no me gusta estar obligado a ver cosas masivas, pero a veces voy a verlas. Ahí tienes a “Terminator”, es una obra maestra del cine, una gran película de acción, así que trato de no diferenciar”.

