Se inaugura Lucas Museum en septiembre de 2026 en Los Ángeles

El 22 de septiembre de 2026 se inaugurará en Los Ángeles el Lucas Museum of Narrative Art (Museo Lucas de Arte Narrativo), fundado por el cineasta George Lucas y su esposa Mellody Hobson, se anunció este miércoles.

Con un costo de $1,000 millones de dólares, el museo ha estado en construcción en el área de Exposition Park desde 2018 y está diseñado para celebrar la narración ilustrada, con extensas colecciones que van desde bellas artes hasta recuerdos cinematográficos.

It’s official! Our doors open on September 22, 2026.



The Lucas Museum is built on the belief that illustrated storytelling is a universal language. We seek to explore the stories that move us, connect us, and capture the human experience —elevating artists as the essential… pic.twitter.com/ZXtWiFqf1H — Lucas Museum of Narrative Art (@lucasmuseum) November 12, 2025

La estructura tiene 300,000 pies cuadrados, con cinco niveles de altura, donde se instalan 35 galerías que abarcan 100,000 pies cuadrados.

Se informó que cada una de las galerías lleva un nombre que refleja experiencias humanas, como el amor, la familia, el juego, el trabajo, los deportes y la aventura.

Entre las colecciones que presentará el Lucas Museum se incluyen obras de artistas como Frida Kahlo, Norman Rockwell y Beatrix Potter. También tendrá creaciones del arte del cómic como Jack Kirby y R. Crumb, así como de fotógrafos como Gordon Park y Dorothea Lange.

“Este es un museo de arte popular. Las imágenes ilustran creencias con las que convivimos a diario. Por ello, este arte pertenece a todos. Esperamos que, al recorrer las galerías, los visitantes se vean reflejados, como su humanidad está intacta”, expresó Hobson.

George Lucas propuso el proyecto del museo públicamente en 2013 al fideicomiso que supervisa la conversión de la antigua base militar de Presidio, en San Francisco.

Lucas es creador del universo de “Star Wars” y de películas como “American Graffiti”, así como cocreador de la franquicia de “Indiana Jones”.

“Las historias son mitología, y cuando se ilustran, ayudan a los humanos a comprender los misterios de la vida. El museo se construyó sobre la creencia de que la narración ilustrada es un lenguaje universal“, aseguró Lucas.

En el museo se tendrá de forma permanente los Archivos Lucas, que incluyen maquetas, accesorios, arte conceptual y vestuario de la carrera cinematográfica de George Lucas.

Además de las galerías, el museo contempla espacios para teatros, aulas, una biblioteca, salas de conferencias, oficinas, una cafetería y un restaurante, así como áreas verdes ajardinadas.

