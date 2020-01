Conoce al joven hispano que ayudó a crear la nueva atracción de Disney que abre este viernes

Creció en México, estudió en Texas y trabajó en la NASA

LOS ÁNGELES.- El trabajo de cinco años como ingeniero biomédico en la NASA fue una de las llaves que le abrieron las puertas a Andrés Ovalles para formar parte del equipo que desarrolló la atracción Disneyland Star Wars-Rise of the Resistance, que abre al público en California este viernes.

Para este creativo que nació en El Paso, Texas, y creció en México, “el ser latino y hablar dos idiomas siempre ha sido una ventaja“, según contó en entrevista con Efe.

“Gracias a Dios en ninguno de los tres lugares en los que he trabajado he sentido que mi origen ha sido una desventaja”, afirmó el gerente de Proyectos de Disney, quien trabajó “más de cinco años y medio” en el diseño y construcción de la atracción tanto en California como en Florida.

Al contrario, para este hijo de mexicanos -“Mi papá (es) de Sinaloa y mi mamá de Chihuahua“- su raíz latina le ha permitido combinar la disciplina de la ingeniería con la creatividad necesaria en proyectos como el que acaba de terminar.

Graduado de la Universidad de Texas A&M, su trabajo durante cinco años en la agencia aeroespacial estadounidense y su período de tres años “en una empresa que diseñaba hospitales en todos los Estados Unidos” le dieron la visión y experiencia suficientes para alcanzar su sueño de niño: “Trabajar en Disney“.

“Yo crecí viniendo con mi abuela a este parque”, cuenta Ovalles a la entrada de Rise of the Resistance, que no existía cuando era él era pequeño.

“Y ahora saber que he podido trabajar y formar parte de este extraordinario grupo de imagineers (creativos) que han desarrollado esta atracción icónica, me emociona y me llena de orgullo“, añade.

Por ello, cuando se le pregunta sobre qué decirle a los jóvenes latinos que están terminando su preparatoria y pensando en una carrera profesional, no duda en responder.

“Les digo que no hay límites. A veces es difícil y hay estereotipos que dejamos que nos afecten personalmente, pero yo los invito a creer y a pensar que en realidad no hay un límite, que lo que ustedes quieran lo pueden lograr”, asegura.

Al recordar que para cumplir su sueño de niño no solo tuvo que obtener un título profesional de una universidad de prestigio sino también trabajar con dedicación durante ocho años, Ovalles se siente orgulloso de formar parte de Walt Disney Imagineering, la rama creativa de la compañía.

“Para nosotros fue primordial diseñarlo una vez y construirlo dos veces”, explica al referirse a la construcción paralela que se desarrolló en Florida -inaugurada en diciembre- y en California.

Para Rise of the Resistance, uno de los principales retos de los creativos fue que los visitantes “participen en la aventura” de Star Wars en lugar de verla como espectadores.

Así, la nueva atracción los “cautiva” no solo por su tecnología y su diseño sino porque quienes entran a ella son capturados por guardias de la First Order (Primera Orden).

Al tratar de escapar, el público acomete una huida frenética bajo una lluvia de disparos de los peligrosos guardias de armadura blanca Stormtroopers (tropas de asalto), y a otros retos mortales.

“Los expertos en la Guerra de las Galaxias apreciarán la fidelidad de cada detalle con que ha sido diseñada y creada la atracción”, asegura Ovalles al explicar que hubo artistas que se dedicaron a pulir cada detalle final.

Por otra parte, para los neófitos en el tema no hay duda de que Rise of the Resistance será un gancho que los atraerá a la famosa historia creada originalmente por George Lucas.

Para unos y otros esta nueva atracción de California es un avance más del sorprendente desarrollo de los creativos de Disney que Bob Chapek, presidente de Disney Parks, calificó de “la atracción más avanzada y repleta de acción que Disney haya creado”.

“Personas que llevan aquí más de 20 años me dicen que cada vez que sale un proyecto nuevo es un reto de creatividad y se asombran de ver cómo lo han hecho posible”, anotó Ovalle.

Por ello para este ingeniero y creativo latino el futuro es seguir con su sueño, creando historias como las que compartió con su abuela y “ofrecer esa misma oportunidad a muchos otros niños para que compartan, con sus abuelos o con su padres, historias inolvidables”. EFE News

También te puede interesar: