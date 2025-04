George Lucas reveló por qué el personaje “Yoda” de “Star Wars” habla “en reversa”

Uno de los personajes de la saga de “Star Wars” más queridos es Yoda, quien instruye a Luke Skywalker (Mark Hamill) en los caminos de “la Fuerza”. Pero el pequeño maestro Jedi tiene una forma de hablar muy peculiar, y con el paso de los años los fans se han referido a ésta como “en reversa”. Ahora George Lucas, director de varias películas de la serie, reveló por fin la razón por la que escribió así los diálogos de Yoda.

Jake Lloyd, actor de “Star Wars”, se encuentra desde hace 10 meses en un centro de salud mental

Durante una plática posterior a la proyección de la película “The Empire Strikes Back” por su 45 aniversario, Lucas dijo: “(Yoda habla al revés) porque, si hablas inglés normal, la gente no te escuchará tanto. Pero (me dije): ‘Si él tuviera un acento, o si fuera realmente difícil de entender lo que dice, (la gente) se centrará en lo que está diciendo'”.

Mark Hamill presume que por fin conoció a Natalie Portman, su “madre” en “Star Wars”

George también comentó que Yoda fue un personaje que atrajo mucho al público infantil: “Él era básicamente el filósofo de la película. Tuve que encontrar la manera de que la gente realmente escuchara, especialmente los niños de 12 años”.

El creador de personajes como Han Solo, Darth Vader o Lando Calrissian dijo otros detalles curiosos de “Star Wars” filme estrenado en 1977. Previo a dirigirlo, él hizo una curiosa negociación con la compañía 20th. Century Fox. “(Les) dije: ‘Lo haré por $50,000 dólares. Escribirla, dirigirla y producirla… Pero quiero hacer también las secuelas’. Y quería los derechos. ‘Porque voy a hacer esas películas, pase lo que pase con ésta'”.

George también visualizó las ganancias que podría obtener por la mercancía de la película -como figuras de acción, camisetas o juegos de mesa-, algo a lo que los ejecutivos en aquel tiempo no pusieron mucha atención: “Dije: ‘Además, me gustaría obtener una licencia’. Dijeron: ‘¿Qué es una licencia?’ Se preguntaron a sí mismos y pensaron: ‘Nunca va a poder hacer eso. Les cuesta mil millones de dólares y un año hacer un juguete o cualquier cosa. No hay dinero en eso'”. El tiempo le dio la razón al director, quien logró una de las sagas fílmicas más exitosas de todos los tiempos.

Sigue leyendo: