Mark Hamill presume que por fin conoció a Natalie Portman, su “madre” en “Star Wars”

El 7 de enero Mark Hamill acudió a la entrega de los Golden Globes, para presentar el premio en la categoría de Logro Cinematográfico y de Taquilla. Pero se llevó una sorpresa, al enterarse de que en ese mismo lugar -el hotel Beverly Hilton– se encontraba también la actriz Natalie Portman, nominada por la película “May December”.

Desde hace años Hamill, famoso por su personaje de Luke Skywalker en la primera trilogía de películas de “Star Wars”, deseaba conocer a Portman, quien interpretó a Padme Amidala -la madre del caballero Jedi- en los filmes siguientes de la saga, que curiosamente, narraban los hechos anteriores a los mostrados en la cinta de 1977.

En su cuenta de Instagram Mark presumió orgulloso una fotografía en la que aparece en un cuarto del hotel acompañado de Natalie, y la complementó con el mensaje: “Ahora, finalmente, he conocido a mi “madre”, gracias a los Golden Globes“.

Tras el estreno de la película “Star Wars: Revenge Of The Sith” en 2005, el actor comentó en una entrevista a EW lo impresionado que estaba al ver que la madre de Skywalker era tan bella: “Cuando vi que Natalie Portman era mi madre, pensé: ‘Dios mío, ¿una mujer tan hermosa tiene un hijo que se parece a esto? No lo creo. Yo debería lucir mucho más guapo”.

Por su parte, Natalie también expresó su deseo de llegar a conocer a Hamill, al ser entrevistada por Stephen Colbert en 2018, agregando que era una pena no haber hablado con el actor después de todos esos años: “Me encantaría conocerlo. Mark, me encantaría hablar contigo. ¡Ven aquí!” Ambos artistas también tienen en común que han participado en dos de las trilogías de películas más exitosas, con más de $2,200 millones de dólares recaudados tan sólo en Estados Unidos.

