El creador del universo de “Star Wars”, George Lucas, se ha sumado a la lista de famosos que comparten su postura ante el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en la industria cinematográfica. En una reciente charla, aseguró que su incorporación es imprescindible y que la opinión del público no debería repercutir en la toma de decisiones de los estudios.

Contrario a la opinión pública, el cineasta estadounidense se mostró optimista con respecto al papel que la IA puede desempeñar en la producción audiovisual: “Inteligencia artificial significa que resulta mucho más sencillo para nosotros hacer películas”, declaró en entrevista con la revista “A Rabbit’s Foot”.

De acuerdo con su testimonio, el uso de las tecnologías en el cine es parte de la evolución de la industria y no debería satanizarse.

“Es como sentarse aquí diciendo: ‘Bueno, creo que el carro tirado por caballos es lo mejor. Estos autos se descomponen, necesitan gasolina, traen todo tipo de problemas y pronto los convertirán en tanques y matarán personas. Es terrible’. No hay nada que pueda hacerse al respecto. Eso es progreso, es el futuro”, reflexionó.

George Lucas, creador de “Star Wars”, se pronuncia a favor de la IA en Hollywood. Crédito: Matt Sayles | AP

Si bien aceptó que existen riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial, George Lucas hizo hincapié en que aún recurriendo al uso de la IA, los seres humanos son quienes deben usarla responsablemente.

“La idea es que eres un ser humano, eres responsable de lo que dices y de lo que haces, y si haces algo ilegal, deberías ser castigado por ello. Hagas lo que hagas, deberías ser reconocido. Es como la vida real“, destacó.

Además de su postura sobre la inteligencia artificial, el famoso expresó su descontento sobre los grupos de discusión (focus groups) y las proyecciones de prueba que los estudios llevan a cabo. Según su relato, esto trae como resultado que las películas se creen más por expectativas del público que por la visión de los cineastas.

“No me gustan los grupos de discusión”, sentenció. “El público no sabe lo que quiere ver. Si no les agrada un personaje, eso resulta interesante, y como cineasta quiero averiguar el motivo. Pero cuando los estudios oyen eso, interpretan el mensaje de forma equivocada. Dejan que el público haga la película”, finalizó.

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