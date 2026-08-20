Vacuna ARNm contra el melanoma muestra resultados prometedores para prolongar la esperanza de vida

Las farmacéuticas Merck y Moderna revelaron que su vacuna personalizada contra el cáncer, basada en ARNm, ha tenido éxito en un ensayo clínico de fase avanzada para pacientes con melanoma de alto riesgo. La combinación de esta vacuna con la inmunoterapia Keytruda ha demostrado prolongar la esperanza de vida en estos pacientes. Los ensayos de fase 3 mostraron una reducción significativa en el riesgo de recurrencia y propagación del cáncer.

La investigación incluyó a pacientes que se sometieron a una cirugía para extirpar un melanoma de alto riesgo. En fase 2b, el tratamiento combinado mostró una disminución del 49% en la reaparición del melanoma y del 59% en metástasis a órganos distantes. Estos resultados positivos refuerzan el potencial del tratamiento en la oncología.

La Sociedad Americana del Cáncer al melanoma como la forma más mortal de cáncer de piel, y se prevé que en 2026 se registren alrededor de 112,000 casos nuevos.

“Los resultados de hoy representan un hito para el tratamiento adyuvante del melanoma”, declaró en un comunicado la profesora Georgina Long, investigadora principal del estudio y directora del Departamento de Oncología Médica e Investigación Traslacional del Melanoma de la Universidad de Sídney, recogió CBS News.

Desafíos regulatorios y futuro del tratamiento

A pesar del éxito en los ensayos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aún no ha aprobado la vacuna. Merck y Moderna planean presentar sus datos en una reunión médica internacional, donde buscarán avanzar en el proceso de revisión regulatoria. Se espera que, de ser aprobada, la vacuna esté disponible para pacientes a inicios de 2027.

Ahmad Tarhini, doctor oncólogo del H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, declaró a ABC News que espera que el tratamiento sea aprobado basándose en los resultados muy positivos de los ensayos.

Potencial y seguridad

Este innovador tratamiento personalizado utiliza información genética del tumor de cada paciente para atacar el cáncer, lo que se considera un enfoque revolucionario. Aunque los efectos secundarios como fatiga y dolor en el brazo son comunes, el tratamiento se considera relativamente seguro.

“Es lo que llamamos terapia de neoantígenos individualizada, donde tomamos el propio cáncer, realizamos una secuenciación genética e intentamos definir una huella mutacional única del cáncer en sí”, dijo Tarhini.

Suben acciones de las farmacéuticas

El ambiente de optimismo es tal que las acciones de la farmacéutica Moderna se duplicaron con creces este miércoles , después de que la compañía anunciara el éxito de la vacuna.

Las acciones de Moderna se dispararon $91.52 dólares, un 145%, hasta alcanzar los $154.48 dólares en las operaciones matutinas, tras haber tocado un máximo intradía de $163 dólares. Las acciones de Merck subieron $14.35 dólares, un 10.6%, hasta los $149.52 dólares.

Claves para entender el melanoma

Qué es

El melanoma es un cáncer que comienza en los melanocitos, las células que producen el pigmento de la piel. Aunque es menos frecuente que otros cánceres cutáneos, puede ser más agresivo, especialmente si se diagnostica tarde.

La regla ABCDE

A — Asimetría: una mitad de la lesión no se parece a la otra.

una mitad de la lesión no se parece a la otra. B — Bordes: son irregulares, dentados o poco definidos.

son irregulares, dentados o poco definidos. C — Color: presenta varios colores o cambios de tonalidad, como marrón, negro, rojo, blanco o azul.

presenta varios colores o cambios de tonalidad, como marrón, negro, rojo, blanco o azul. D — Diámetro: suele medir más de 6 mm, aunque también puede ser más pequeño.

suele medir más de 6 mm, aunque también puede ser más pequeño. E — Evolución: cambia de tamaño, forma, color o textura; también puede picar, doler o sangrar.

La señal más importante no siempre es el tamaño: una mancha nueva o “diferente de las demás” merece atención, incluso si no cumple todos los criterios ABCDE.

Factores de riesgo

Aumentan el riesgo la exposición intensa o repetida a radiación ultravioleta, las quemaduras solares —sobre todo durante la infancia—, tener muchos lunares o lunares atípicos, antecedentes familiares de melanoma y ciertos tipos de piel clara. Sin embargo, puede aparecer en cualquier persona y también en zonas poco expuestas al sol.

Prevención práctica

Usa protector solar de amplio espectro, reaplicándolo según sus indicaciones.

Busca sombra y evita el sol más intenso.

Utiliza ropa, sombrero y gafas con protección UV.

No uses camas solares.

Examina periódicamente toda la piel, incluido el cuero cabelludo, las plantas de los pies, las uñas y la espalda, con ayuda si es necesario. La protección durante la infancia es especialmente importante.

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