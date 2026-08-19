Tripulación de vuelo y pilotos presentan mayor riesgo de morir por cánceres relacionados con radiación

Un reciente estudio publicado por JAMA Internal Medicine indica que los auxiliares de vuelo y los pilotos enfrentan un riesgo significativamente mayor de morir por cánceres relacionados con la radiación cósmica en comparación con otras profesiones. La investigación se basa en datos de más de 12 millones de certificados de defunción y revela estadísticas alarmantes sobre tipos específicos de cáncer.

Tenemos que, de la radiación cósmica que proviene del espacio, solo una pequeña cantidad llega a la superficie terrestre, pero la exposición es mayor para las personas que vuelan a gran altitud, se precisa en el estudio.

“A medida que uno asciende en la atmósfera, se expone a la radiación ionizante del sol. Se llama radiación cósmica”, explicó a Fox News Digital el Dr. Anupam B. Jena, autor del estudio.

Sobre la contribución que deja la investigación, dos expertos australianos, ajenos a la investigación, escribieron en un comentario adjunto que el nuevo estudio “aporta nuevas e importantes evidencias” sobre la materia, recogió Associated Press (AP).

Datos clave del estudio

Los resultados muestran que los auxiliares de vuelo tienen un 50% más de probabilidades de morir por cáncer relacionado con la radiación en comparación con la población general, mientras que los pilotos presentan un aumento del 36%.

Entre las más de 500 ocupaciones analizadas, los auxiliares de vuelo y los pilotos registraron las tasas más altas de mortalidad asociadas a varios tipos de cáncer, incluyendo leucemia y cáncer de piel.

“El simple hecho de asegurarnos de que estas personas se sometan a exámenes periódicos, que se les realicen dichos exámenes a una edad más temprana que otras personas, creo que es algo que se puede considerar seriamente”, apuntó Jena a Fox News.

Limitaciones y consideraciones

A pesar de los hallazgos, los autores del estudio advierten sobre varias limitaciones. No se pudo determinar el nivel exacto de exposición a la radiación en cada caso, y puede que hayan existido errores de clasificación en los certificados de defunción.

Además, se plantea la posibilidad de que factores como el desfase horario afecten el riesgo de cáncer.

Recomendaciones para la industria

Expertos sugieren que se implementen exámenes anuales de la piel y mamografías frecuentes para los tripulantes, a fin de monitorear su salud y detectar problemas de manera temprana.

La presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo-CWA, Sara Nelson, enfatiza la necesidad de una mayor educación sobre el riesgo de exposición a la radiación y la responsabilidad de la industria en este aspecto, refirió AP.

Medidas de protección a la radiación cósmica

Para reducir la exposición a la radiación cósmica durante los vuelos, las medidas más eficaces son operativas y administrativas, ya que no existe una protección personal sencilla que bloquee por completo esta radiación. La exposición aumenta generalmente con la altitud, la duración del vuelo y la proximidad a las regiones polares.

Medidas principales

Planificar rutas evitando, cuando sea viable, trayectos polares , donde la radiación puede ser mayor.

, donde la radiación puede ser mayor. Reducir la altitud de crucero en rutas o periodos con niveles elevados de radiación, aunque esto debe equilibrarse con la seguridad y la eficiencia del vuelo.

en rutas o periodos con niveles elevados de radiación, aunque esto debe equilibrarse con la seguridad y la eficiencia del vuelo. Limitar la duración y frecuencia de los vuelos de los tripulantes, especialmente de quienes acumulan dosis más altas.

de los tripulantes, especialmente de quienes acumulan dosis más altas. Rotar las tripulaciones y organizar los turnos para distribuir la exposición acumulada.

y organizar los turnos para distribuir la exposición acumulada. Calcular y registrar la dosis individual mediante programas o códigos reconocidos internacionalmente para cada ruta y horario.

mediante programas o códigos reconocidos internacionalmente para cada ruta y horario. Monitorear la actividad solar y modificar rutas, altitudes o itinerarios durante tormentas solares importantes.

y modificar rutas, altitudes o itinerarios durante tormentas solares importantes. Capacitar a pilotos y tripulantes sobre los riesgos, los factores que aumentan la exposición y los procedimientos de protección.

sobre los riesgos, los factores que aumentan la exposición y los procedimientos de protección. Realizar vigilancia médica y controles periódicos cuando la exposición laboral sea significativa.

Protección física

El fuselaje del avión proporciona cierto blindaje, pero añadir materiales pesados para pasajeros o tripulaciones no suele ser práctico en aeronaves comerciales porque aumentaría considerablemente el peso.

La ropa especial, la hidratación o evitar dispositivos electrónicos no reducen de forma significativa la radiación cósmica; la medida más eficaz sigue siendo controlar la ruta, la altitud y el tiempo acumulado de vuelo.

En pasajeros ocasionales, la dosis recibida normalmente es baja; estas medidas son especialmente relevantes para tripulaciones aéreas, pilotos y viajeros frecuentes.

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