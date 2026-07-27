Resurgimiento del sarampión en EE.UU.: los casos alcanzan su nivel más alto en 35 años

A lo largo de 2026, Estados Unidos ha registrado 2,318 contagios de sarampión, cifra récord de contagios, superando los 2,289 casos del año pasado y alcanzando el número más alto desde 1991. La enfermedad, considerada erradicada en 2000, ha mostrado una alarmante tendencia ascendente.

Carolina del Sur se ha convertido en el centro de contagios. Este estado ha experimentado el mayor brote de sarampión en décadas, originado en la Iglesia Unitaria Universalista de Spartanburg. Más de 1,000 casos fueron reportados, complicando la respuesta local a la emergencia de salud pública.

La falta de registros de asistencia al almuerzo navideño de la iglesia hizo difícil la labor de rastreo. La comunidad local coordinó esfuerzos para identificar a los expositores y así mitigar la propagación del virus.

Estrategia de contención y respuesta

Los expertos subrayan que la mayoría de los contagios se presentan en personas no vacunadas. Las iniciativas para aumentar las tasas de vacunación son cruciales para controlar la situación.

Departamentos de salud en varias localidades, como Virginia, han implementado equipos de atención móvil para facilitar el acceso a la vacunación y pruebas, disminuyendo las barreras para la comunidad.

Los líderes comunitarios están organizando clínicas de vacunación y promoviendo la educación sobre la importancia de las vacunas. Sin embargo, la percepción de la enfermedad y su impacto varían, lo que refleja las divisiones presentes en la sociedad actual.

Síntomas del sarampión

El sarampión suele empezar con fiebre alta, tos, moqueo nasal y ojos rojos o llorosos, y después aparece un sarpullido que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo. También pueden aparecer pequeñas manchas blancas dentro de la boca, llamadas manchas de Koplik, que son muy características del sarampión.

Cómo se distingue. Lo que más ayuda a diferenciarlo de otras enfermedades es la combinación de síntomas respiratorios y el patrón del sarpullido. En el sarampión, el exantema aparece después de los síntomas iniciales y se va extendiendo de la cabeza hacia abajo; en la rubéola, por ejemplo, el cuadro suele ser más leve y con ganglios inflamados; en la varicela, las lesiones suelen convertirse en ampollas; y en la escarlatina predomina el dolor de garganta y una erupción más áspera.

Señales de alarma. Si hay fiebre alta con tos, conjuntivitis y sarpullido que progresa, el sarampión es una posibilidad importante. La presencia de manchas de Koplik dentro de la boca refuerza mucho esa sospecha.

Cuándo buscar atención. Conviene buscar atención médica pronto si la persona tiene dificultad para respirar, somnolencia marcada, deshidratación, convulsiones o empeoramiento rápido, porque el sarampión puede causar complicaciones serias.

También te puede interesar:

· ¿Más grave de lo que se creía?: brote de ciclosporiasis se extiende por 41 estados y supera los 4,000 casos

· Aumentan casos de tétanos, es una enfermedad rara pero peligrosa

· Más de la mitad de los estadounidenses temen no poder pagar la atención médica