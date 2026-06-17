Mortalidad infantil en EE.UU. alcanza mínimo histórico

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mortalidad infantil en Estados Unidos se redujo a menos de 5.4 muertes por cada 1,000 nacidos vivos en 2025, un mínimo histórico. La mortalidad infantil mide cuántos bebés mueren antes de cumplir un año.

Este pequeño descenso respecto a años anteriores, aunque estadísticamente significativo, se traduce en la prevención de cientos de muertes infantiles anualmente. “Es difícil determinar qué está impulsando los recientes acontecimientos, pero “este es un dato alentador y esperamos que esta tendencia continúe”, dijo el Dr. Michael Warren, director médico y de salud de March of Dimes.

A pesar de alcanzar un nuevo bajo histórico, la tasa de mortalidad infantil de EE.UU. sigue siendo menos favorable que la de otras naciones de altos ingresos.

Expertos atribuyen esta discrepancia a factores como la pobreza y el acceso insuficiente a atención prenatal. Las tasas de mortalidad infantil en EE.UU. siguen siendo casi el doble que las de países como Italia y Japón. También presenta una mortalidad infantil más alta que España y Suecia.

Impactos de las nuevas medidas de salud

En 2023, las autoridades sanitarias comenzaron a implementar dos nuevas medidas: un anticuerpo lab-made para recién nacidos y una vacuna contra el virus respiratorio sincitial (RSV) para mujeres embarazadas, recordó Associated Press (AP).

Estas iniciativas podrían haber contribuido a la mejora observada en los últimos años, según los expertos.

Las muertes infantiles en Estados Unidos cayeron a cerca de 19,350 el año pasado, según datos provisionales de los CDC, cifra que podría aumentar ligeramente una vez que se completen los análisis adicionales. Se prevé que el recuento final sea inferior a las aproximadamente 20,050 muertes en 2024 y a las aproximadamente 20,160 en 2023, según la agencia.

La tasa en EE.UU. ha disminuido gradualmente a lo largo de las décadas —hace tres décadas se situaba en 7.5 por cada 1,000 habitantes—, gracias a los avances médicos y a las iniciativas de salud pública, apunta AP.

Desigualdades persistentes

La mortalidad infantil aún presenta disparidades raciales significativas, con tasas de mortalidad para bebés de madres negras que superan el doble de aquellas de otras etnias.

Las diferencias en el acceso a servicios de salud y las políticas de salud pública son factores atribuibles a esta desigualdad.

Análisis por estados

Mississippi reportó la tasa de mortalidad infantil más alta, con 9.65 muertes por cada 1,000 nacimientos, mientras que New Hampshire tuvo la más baja, con menos de 3 por cada 1,000.

“Estas diferencias reflejan una variedad de razones relacionadas con el acceso a la atención médica, factores comunitarios y políticas que mejoran la salud y los resultados”, dijo Warren.

A medida que los datos finales de 2025 se procesen, se anticipa que las cifras revelarán más información sobre estas variaciones y las tendencias continuas en salud infantil.

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