Investigación innovadora en la pérdida de peso: el secreto podría estar en el intestino

Un estudio reciente publicado en la revista Nature Medicine analizó el efecto de la bacteria intestinal pasteurizada (no viva) Akkermansia muciniphila MucT en la regulación del peso a largo plazo en adultos con sobrepeso y obesidad. La investigación se llevó a cabo con 90 participantes en los Países Bajos.

Los participantes siguieron una dieta baja en energía durante ocho semanas, con el objetivo de reducir el 8% de su peso corporal.

Después, siguió una fase de mantenimiento de 24 semanas en la que los investigadores explicaron en un comunicado que los voluntarios fueron divididos al azar entre un grupo que fue tratado con el microbio o con un placebo.

Resultados significativos

Los resultados mostraron que aquellos que tomaron Akkermansia recuperaron en promedio 2.6 libras, en comparación con 7.1 libras en el grupo placebo, lo que indica una diferencia estadísticamente significativa.

Los investigadores señalaron que la eficacia del tratamiento puede depender del microbioma intestinal existente de cada persona. Además, la duración breve del estudio y la falta de un régimen dietético estandarizado representan limitaciones a considerar.

Aunque los resultados son prometedores, expertos como el Dr. Peter Balazs, médico especialista en hormonas y pérdida de peso que ejerce en Nueva York y Nueva Jersey, entrevistado por Fox News Digital, advierten que Akkermansia no es una “píldora milagrosa” y debe ser considerada como un apoyo para el mantenimiento del peso, no para la pérdida inicial.

Admite Balazs, quien no participó en el estudio, que la mayoría de los probióticos han demostrado una eficacia mucho menor, “lo que hace que estos resultados sean especialmente destacables”.

Opiniones de expertos

Balazs explica que la Akkermansia pasteurizada no es un probiótico vivo, sino que actúa a través de “componentes de la bacteria, en particular una proteína llamada Amuc_1100”.

Resaltó que la proteína Amuc_1100 de Akkermansia puede ayudar a fortalecer la barrera intestinal y reducir la inflamación, apoyando así funciones metabólicas saludables.

“Ayuda a mantener el peso, no a revertir la pérdida inicial”, aclara. “Su uso a largo plazo es plausible; sin embargo, no se ha demostrado su eficacia más allá de las 24 semanas. Esto no sustituye la dieta, el ejercicio ni el consejo médico”, recalcó.

Factores que influyen en la efectividad de Akkermansia

La efectividad de Akkermansia muciniphila para regular el peso no depende solo de la presencia de la bacteria, sino de varios factores clave que modulan su acción:

Dieta y nutrientes específicos

Fibra rica en polifenoles : una dieta rica en fibra, especialmente alimentos con polifenoles (como el extracto de granada , resveratrol ), aumenta significativamente su concentración.

: una dieta rica en fibra, especialmente alimentos con polifenoles (como el , ), aumenta significativamente su concentración. Alimentos específicos : el nopal , las semillas de chía y la proteína de soya han demostrado aumentar su porcentaje en la microbiota.

: el , las y la han demostrado aumentar su porcentaje en la microbiota. FODMAPs : la dieta alta en oligo, di, monosacáridos y polioles fermentables (FODMAP) favorece su crecimiento.

: la dieta alta en oligo, di, monosacáridos y polioles fermentables (FODMAP) favorece su crecimiento. Otros suplementos: la polidextrosa, EpiCor y el butirato de sodio también incrementan sus niveles.

Restricción calórica

La dieta restrictiva en calorías aumenta la concentración de A. muciniphila y potencia sus efectos beneficiosos.

aumenta la concentración de A. muciniphila y potencia sus efectos beneficiosos. Personas con altos niveles de la bacteria antes de una dieta baja en calorías experimentaron mejor mejora en azúcar en sangre, insulina y distribución de grasa corporal.

Forma de la bacteria (viva vs. pasteurizada)

Estudios muestran que la versión pasteurizada (desactivada por calor suave) es más eficaz que la bacteria viva para reducir resistencia a la insulina, colesterol y almacenamiento de grasa.

(desactivada por calor suave) es que la bacteria viva para reducir resistencia a la insulina, colesterol y almacenamiento de grasa. Los componentes de la pared celular bacteriana podrían ser los responsables de estos beneficios metabólicos.

Composición de la microbiota intestinal

La bacteria contribuye a la expansión de otras bacterias beneficiosas , y su efecto es mayor cuando existe una microbiota diversa .

, y su efecto es mayor cuando existe una . Personas con mucha A. muciniphila junto con otros tipos de bacterias tuvieron los niveles más bajos de azúcar y grasa en sangre.

Estilo de vida general

Ejercicio regular , dieta basada en plantas y sueño adecuado respaldan una microbiota próspera y diversa, lo que potencia los efectos de la bacteria.

, y respaldan una microbiota próspera y diversa, lo que potencia los efectos de la bacteria. Un solo microbio no puede compensar un estilo de vida malsano.

Estado metabólico inicial

La presencia de A. muciniphila está inversamente relacionada con obesidad, diabetes tipo 2 e inflamación .

. Sus efectos son más evidentes en personas con sobrepeso, obesidad o síndrome metabólico.

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