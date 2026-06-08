La verdad sobre los medicamentos para bajar de peso





Medicamentos como Wegovy están en todas las noticias. Pero ¿son adecuados para ti, especialmente si eres mayor que la mayoría de las personas que los usan?

Los medicamentos GLP-1 pueden ayudar a lograr una pérdida de peso significativa, pero también tienen efectos secundarios que podrían causar problemas de salud.

By Meeri Kim

Últimamente se ha hablado mucho de varios medicamentos por su capacidad para ayudar a bajar de peso y reducir los niveles altos de azúcar en la sangre. Los que están disponibles en Estados Unidos específicamente para tratar la obesidad son semaglutida (Wegovy), una inyección semanal o una pastilla diaria; liraglutida (Saxenda); y tirzepatida (Zepbound), ambas inyectables. El medicamento oral orforglipron (Foundayo) también fue aprobado recientemente. (Hay otros que se usan para la diabetes tipo 2).

Sin embargo, una investigación publicada recientemente en JAMA Cardiology encontró que casi el 60% de los adultos mayores que tomaban semaglutida dejaron de usarla en el plazo de un año. Los efectos secundarios y los altos costos que tenían que pagar probablemente influyeron en esa decisión (hasta mayo, Medicare no cubría los medicamentos GLP-1 para bajar de peso), y también están surgiendo algunas preocupaciones de salud relacionadas con su uso en personas mayores.

Cómo funcionan los medicamentos para bajar de peso

Las llamados tratamientos basados en GLP-1 imitan hormonas que libera el intestino delgado cuando comemos y que ayudan a regular los niveles de azúcar en la sangre. También estimulan la producción de insulina, una hormona que permite que la glucosa entre en las células del cuerpo para producir energía. Además, hacen que la digestión sea más lenta y aumentan la sensación de saciedad después de comer.

Para recibir una receta de estos medicamentos para tratar la obesidad, los adultos deben tener un índice de masa corporal (IMC) de al menos 30, o un IMC de entre 27 y 30 y además presentar al menos un problema de salud relacionado con el peso, como diabetes tipo 2, colesterol alto o presión arterial alta.

Pérdida de peso y otros beneficios

En un estudio de JAMA en 2022, los participantes que tomaron semaglutida perdieron el 15.8% de su peso corporal. Dependiendo del medicamento, también puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares o la probabilidad de sufrir complicaciones renales en personas con diabetes tipo 2, aliviar los síntomas de insuficiencia cardíaca, reducir la grasa en el hígado, mejorar la disfunción metabólica y disminuir la gravedad de la apnea del sueño. Por ejemplo, un estudio publicado en 2023 en el New England Journal of Medicine encontró que la semaglutida redujo en alrededor de un 20% el riesgo de morir por enfermedad cardíaca, así como de sufrir ataques cardíacos o derrames cerebrales que no fueran mortales, en personas con obesidad o sobrepeso. La pérdida de peso también puede aliviar la presión sobre las caderas y las rodillas, y estos medicamentos podrían ayudar a proteger los riñones.

Sin embargo, es probable que las personas recuperen parte del peso que han perdido si dejan de tomar el medicamento. Por ejemplo, un estudio encontró que una persona que tomaba semaglutida y perdió alrededor del 17% de su peso corporal podía esperar recuperar cerca de dos tercios de ese peso después de suspender el tratamiento. Esto sugiere que, cuando se utilizan para tratar la obesidad, estos medicamentos están pensados para usarse a largo plazo, incluso después de alcanzar el peso deseado. “Algunos pacientes terminarán tomándolos durante gran parte de su vida, y eso está bien”, dice la doctora Christine Lovato, MD, cirujana bariátrica del Banner University Medical Center en Phoenix.

Efectos secundarios y seguridad

Algunos de estos medicamentos se han utilizado para tratar la diabetes durante más de dos décadas y, en general, se consideran seguros. Sin embargo, hace falta más investigación en grupos como los adultos mayores. Estos son algunos de los posibles efectos secundarios y riesgos.

• Problemas gastrointestinales: Los efectos secundarios más comunes, como náuseas, vómitos y diarrea, podrían presentarse con mayor frecuencia en los adultos mayores, según el doctor John Batsis, MD, especialista en obesidad geriátrica de la Facultad de Medicina y Salud Pública Global de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Comer porciones pequeñas varias veces al día puede ayudar a reducir estos efectos secundarios.

• Pérdida muscular: La semaglutida se ha asociado con la pérdida de masa corporal magra (músculo y hueso), que puede representar hasta el 40% de la pérdida total de peso. Con estos medicamentos, la masa muscular puede disminuir tanto que los adultos mayores corren un mayor riesgo de sufrir complicaciones, como caídas.

• Deficiencias nutricionales: Debido a que estos medicamentos reducen el apetito y disminuyen la ingesta calórica, algunas personas podrían no obtener suficientes vitaminas y minerales esenciales.

• Fracturas: Un estudio de 2026 realizado en adultos con diabetes tipo 2 encontró que los pacientes que comenzaron a usar un medicamento GLP-1 tenían un riesgo 11% mayor de sufrir fracturas que quienes tomaban otros medicamentos para la diabetes.

• Complicaciones oculares: Estos medicamentos pueden conllevar un riesgo poco común de efectos secundarios relacionados con la vista, como la reducción del flujo sanguíneo hacia el nervio óptico, lo que puede causar pérdida permanente de la vista.

Si tu médico considera que podrías beneficiarte de un medicamento GLP-1, sigue estas recomendaciones para ayudar a prevenir la pérdida de masa muscular: consume al menos 30 gramos de proteína en cada comida y realiza entre 15 y 20 minutos de ejercicios de resistencia dos o más veces por semana, además de actividad aeróbica, como caminar a paso ligero. También es importante que tu médico supervise tu estado nutricional.

Nota del editor: Este artículo fue publicado originalmente en la edición de junio de 2026 de Consumer Reports on Health.

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