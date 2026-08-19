Aunque parezca anacrónico, 15 estados de EE.UU. mantienen leyes que permiten el castigo corporal en escuelas

A pesar del consenso general sobre los efectos negativos del castigo corporal, en Estados Unidos no hay leyes federales que lo prohíban en escuelas públicas. Datos recientes indican que casi 32,000 casos de castigo corporal fueron reportados en el ciclo escolar 2021-2022, con Arkansas y Mississippi liderando las tasas más altas.

Si bien el castigo corporal puede considerarse por algunos como una práctica anacrónica, todavía está extendida y suele utilizarse como una medida de disciplina, incluso en el ámbito escolar.

A todo esto, investigaciones sugieren que el castigo corporal puede tener consecuencias adversas en el desarrollo emocional de los niños, como el aumento de la ansiedad, la depresión y la violencia. Expertos enfatizan que esta forma de disciplina puede erigir barreras en las relaciones familiares y educacionales.

Estados con castigo corporal escolar

Un análisis de la National Public Radio (NPR), basado en datos federales, revela que, durante el curso escolar 2021-2022, el estado de Alabama ocupó el tercer puesto en cuanto a la tasa de castigos físicos, con unos 6 incidentes por cada 1,000 alumnos.

Según su estudio, entre los estados que permiten el castigo corporal escolar están: Missouri, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Luisiana, Georgia, Florida, Arkansas, Tennessee, Arizona, Oklahoma, Mississippi, Alabama, Texas y Wyoming. Más otros, como Maine, Kansas y Connecticut, donde no está explícitamente prohibido el castigo corporal.

Mientras que treinta estados, además de Washington D. C., han aprobado leyes que prohíben explícitamente los castigos corporales en todas las escuelas públicas, señala el equipo de investigación de la NPR.

A esto se aúna que casi todos los casos de castigo corporal en escuelas públicas reportados en el país ocurrieron en ocho estados, principalmente en el sur.

Opiniones divididas

Mientras algunos psicólogos argumentan que el castigo corporal puede ser una herramienta útil, muchos abogan por su abolición total, señalando que métodos más compasivos y efectivos pueden fomentar un comportamiento positivo sin los efectos dañinos de la violencia física.

De acuerdo a la Asociación Americana de Psicología, el castigo corporal “puede crear en el niño la impresión de que es una ‘persona indeseable’; una impresión que disminuye la autoestima y puede tener consecuencias crónicas”.

Consecuencias del castigo corporal a estudiantes

El castigo corporal en el entorno escolar tiene efectos negativos significativos y duraderos en el rendimiento académico de los estudiantes, incluyendo menores calificaciones, menor desarrollo cognitivo y mayor probabilidad de abandono escolar.

Evidencia de impacto académico a largo plazo

Múltiples estudios longitudinales han documentado que los estudiantes expuestos a castigo corporal muestran:

Menor rendimiento en pruebas estandarizadas : Un estudio multinacional encontró que el castigo corporal sufrido a los 8 años se asocia con puntuaciones más bajas en matemáticas (aproximadamente 3,6 puntos porcentuales menos), incluso después de controlar por características del niño, familia y escuela.

: Un estudio multinacional encontró que el castigo corporal sufrido a los 8 años se asocia con puntuaciones más bajas en matemáticas (aproximadamente 3,6 puntos porcentuales menos), incluso después de controlar por características del niño, familia y escuela. Desarrollo cognitivo más lento : Hay asociaciones importantes entre la punción física y bajo coeficiente intelectual, así como un desarrollo cognitivo más retardado.

: Hay asociaciones importantes entre la punción física y bajo coeficiente intelectual, así como un desarrollo cognitivo más retardado. Calificaciones más bajas : Los análisis muestran impactos negativos en el funcionamiento cognitivo, menor rendimiento en las pruebas y promedios de calificaciones más bajos para los estudiantes que son golpeados en sus escuelas.

: Los análisis muestran impactos negativos en el funcionamiento cognitivo, menor rendimiento en las pruebas y promedios de calificaciones más bajos para los estudiantes que son golpeados en sus escuelas. Menor probabilidad de completar estudios: Algunos estudios muestran que las personas adultas que experimentaron punición corporal en su infancia tienen menos probabilidad de concluir sus estudios y conseguir empleos mejores y mejor pagados.

Mecanismos por los cuales afecta el aprendizaje

El castigo corporal perjudica el aprendizaje a través de varios mecanismos:

Entorno intimidatorio: Crea un ambiente violento e intimidatorio en el cual el alumnado está menos apto para aprender. Miedo y ansiedad: Un tercio de los estudiantes declaró tener miedo en la escuela, lo que tuvo un efecto negativo grande y estadísticamente significativo en su desempeño en las evaluaciones de aprendizaje. Menor participación en clase: Los efectos nocivos incluyen escasa participación en clase y retroceso académico en términos de aprendizaje en comparación con sus compañeros que no estuvieron expuestos a estas prácticas. Abandono escolar: Los castigos corporales en la escuela suelen disuadir a los niños de asistir a clase y los alientan a abandonar sus estudios.

Efectos en el clima escolar general

El impacto no se limita solo a los estudiantes directamente castigados. Las investigaciones muestran que el uso del castigo corporal en las escuelas puede limitar el rendimiento académico y el éxito tanto de los estudiantes castigados como de los estudiantes que ven castigados a sus compañeros. Además, las escuelas inseguras con clima disciplinario deteriorado en el aula reducen significativamente el rendimiento de todos los estudiantes.

Perspectiva de organismos internacionales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los castigos corporales están vinculados a diversos efectos negativos para los niños en todos los países y culturas, incluyendo un menor rendimiento académico, retraso del desarrollo cognitivo y socioemocional, y efectos en la educación como el abandono escolar y menores logros académicos y profesionales.

La evidencia es clara: el castigo corporal no mejora el comportamiento de los estudiantes ni los convierte en mejores estudiantes, sino que produce el efecto contrario, dañando su aprendizaje y desarrollo a largo plazo.

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