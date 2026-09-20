“Pasamos por cosas muy similares”: Angelina Jolie y Salma Hayek se sinceraron sobre su amistad

En una industria donde las relaciones personales suelen ser efímeras, Angelina Jolie y Salma Hayek han consolidado una amistad caracterizada por la confianza, la madurez y una comprensión mutua poco común en Hollywood.

Ambas estrellas decidieron abrirse para hablar sobre el lazo genuino que las une, una relación que cobró especial fuerza tras compartir proyectos profesionales recientes.

Aunque se conocieron formalmente durante el rodaje del filme de Marvel “Eternals” (2021), fue en la cinta “Without Blood” —adaptación del libro de Alessandro Baricco dirigida y adaptada por Jolie, y protagonizada por Hayek junto a Demián Bichir— donde la amistad entre ambas alcanzó una nueva dimensión.

Para Jolie de 51 años, el momento en que se cruzaron sus vidas resultó fundamental para forjar un entendimiento profundo. “Es lindo que nos conocimos en esta etapa más avanzada de nuestra vida, porque pasamos por cosas muy similares y de alguna manera llegamos, como mujeres mayores, a un lugar muy parecido”, expresó la ganadora del Oscar en declaraciones recogidas por la revista People.

Jolie fue aún más enfática sobre el valor de esta amistad: “Para apreciar esa amistad, ese vínculo y ese entendimiento, no tuve ese tipo de conexión en mi vida”.

Por su parte, la intérprete mexicana de 60 años destacó la plenitud y frescura con la que vive este vínculo. “Amo su mente y la entiendo. Creo que cuando sabes que alguien te entiende, te sientes segura y puedes ser quien eres en cualquier circunstancia”, afirmó Hayek.

Asimismo, describió entre risas cómo eran las intensas sesiones de trabajo durante el rodaje en Italia, las cuales transitaban con fluidez del debate apasionado a las lágrimas de conmoción, terminando siempre en risas compartidas. “Hablamos de temas, nos conmovemos y después decimos alguna estupidez y nos morimos de risa”, recordó.

Esta amistad trasciende la pantalla y promete continuar en la industria audiovisual, ya que ambas actrices planean colaborar en nuevos proyectos donde la producción y la dirección las vuelvan a reunir.

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