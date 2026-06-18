Angelina Jolie: “Mis hijos me devolvieron la chispa que creí haber perdido”

Casi 10 años después de su separación con Brad Pitt, Angelina Jolie confiesó que sus hijos fueron indispensable para superar la mediática ruptura, la cual acaparó titulares durante mucho tiempo.

En una entrevista reciente con Variety, la intérprete de “Maria” se mostró más sincera que nunca, reconociendo que durante años sintió que había extraviado una parte fundamental de su ser. Y, según sus propias palabras, quienes la ayudaron a reencontrarse fueron precisamente aquellos que más la conocen: sus seis hijos.

"Creo que por fin recuperé mi espíritu de lucha. Lo perdí por un tiempo. Me derrumbé un poco y, en gran parte gracias a mis hijos, que ya son mayores y me impulsan, está volviendo" Angelina Jolie

Sobre el apoyo de sus hijos

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh y los gemelos Knox y Vivienne, fruto de su relación con Pitt, ya no son aquellos niños que acompañaban a su madre en las alfombras rojas. Hoy, casi todos son adultos, y han pasado de ser protegidos a convertirse en impulsores de la propia Jolie.

La actriz explicó que sus hijos quieren verla viajar, salir, vivir: “Me conocen mejor que nadie y todavía les caigo bien, lo cual dice mucho”. Y añadió que ellos la animan a explorar aspectos de su personalidad que durante mucho tiempo no se sintió libre de recuperar.

La ruptura con Brad Pitt en 2016 sacudió su vida personal y también transformó su carrera, según contó a Variety. Indicó que antes de la separación, había dejado prácticamente la actuación para volcarse en la dirección y en sus proyectos humanitarios.

Sin embargo, las circunstancias la obligaron a replantearse todo: “De repente, la única forma de estar más en casa y ausentarme por periodos cortos, además de ganar un buen dinero, era volver a actuar“.

Hoy, lejos de los titulares sensacionalistas y de las disputas legales que aún mantiene con su exmarido por el viñedo Château Miraval, Jolie parece haber encontrado un nuevo rumbo. Un camino que transita acompañada de los suyos y que, como ella misma define “es más punk”.

Jolie ofreció estas declaraciones en medio de la promoción de su nueva película “Couture”, una cinta que además tiene un significado especial, ya que en ella está trabajado junto a su hijo Maddox.

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