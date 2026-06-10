Otro de los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie pide eliminar el apellido del actor

Un nuevo revés legal y emocional sacudió la vida de Brad Pitt. En medio de la prolongada batalla legal y el distanciamiento familiar que mantiene con Angelina Jolie, un tercer hijo de la expareja inició los trámites judiciales para eliminar de manera legal el apellido “Pitt” de su nombre.

Según documentos obtenidos y publicados por Page Six, se trata de Zahara de 21 años, quien solicitó que su nombre fuera Zahara Jolie en lugar de Zahara Jolie-Pitt.

La joven tiene programada una audiencia judicial para el 28 de septiembre en la que un juez dictaminará sobre la moción.

Esta solicitud representa un duro golpe para la estrella de Hollywood, evidenciando que la fractura con sus hijos mayores parece irreversible.

La decisión sigue los pasos de su hermana Shiloh, quien a finales de mayo de 2024 —al cumplir los 18 años— presentó una petición similar ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para adoptar únicamente el apellido de su madre, un proceso que incluyó la publicación del cambio en periódicos locales de California como exige la ley.

Asimismo, Vivienne, otra de las hijas menores del antiguo matrimonio, ya había optado por dejar de usar públicamente el apellido de su padre, apareciendo en los créditos oficiales del musical de Broadway “The Outsiders” simplemente como “Vivienne Jolie”.

Aunque en ocasiones anteriores fuentes cercanas al actor de “Troya” aseguraron que se encontraba “profundamente triste” por la decisión de sus hijos de apartarlo de sus vidas, este nuevo movimiento legal ratifica el rechazo sistémico de los jóvenes hacia su figura paterna.

Desde el polémico incidente en un avión privado en 2016, que detonó el divorcio de la pareja de Hollywood, la relación entre Pitt y sus seis hijos (Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne) se ha deteriorado de forma continua, consolidando un distanciamiento que hoy se dirime con firmeza en los tribunales.

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