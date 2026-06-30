Angelina Jolie reveló que no ha tenido ningún romance desde su divorcio de Brad Pitt

Angelina Jolie sorprendió al mundo del espectáculo con una confesión sobre su vida privada. A una década de su mediática separación de Brad Pitt, la ganadora del Oscar reveló que no ha tenido ningún romance ni ha salido con nadie desde entonces, una decisión motivada por su total dedicación a la crianza de sus hijos y a su núcleo familiar.

“No he salido con nadie ni he estado con nadie desde que me divorcié hace una década”, declaró la actriz de 51 años en una reciente entrevista con Yahoo Entertainment.

Jolie explicó que, de manera consciente, se convenció de que el aspecto sentimental no debía ser el centro de su vida: “Me meto en la cabeza que ese aspecto de mí no está centrado en mi vida si me concentro en mis hijos y mi familia”.

La reflexión llegó mientras la intérprete preparaba su papel para la película “Couture”, donde encarna a Maxine Walker, una cineasta que experimenta un romance en París al tiempo que enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama.

Dar vida a este personaje, que a su vez le recordó la batalla de su propia madre contra la enfermedad, la obligó a replantearse su postura personal. “La vida me ha roto un poco. Tengo que volver a vivir. Ser libre de nuevo”, admitió.

El impulso de sus hijas

Jolie, madre de seis hijos, señaló que han sido precisamente sus hijas Zahara (21), Shiloh (20) y Vivienne (17) quienes se han convertido en su principal motor para recuperar su identidad fuera de la maternidad. Al verlas crecer como mujeres jóvenes, la actriz descubrió que ellas desean verla florecer nuevamente.

“Me hablan como mujeres jóvenes, y veo lo que quiero para ellas… De alguna manera, esto me está recordando lo que yo misma pude haber perdido”, relató.

Según detalló, sus hijas la están devolviendo a su “antigua yo” al pedirle que explore espacios diferentes: “Creo que de alguna manera quieren que ahora no sea solo ‘mamá'”.

Esta revelación contrasta con el panorama de su exesposo, Brad Pitt (62), quien desde 2022 mantiene un noviazgo con la diseñadora Ines de Ramon, plenamente integrada en el círculo familiar del actor, aunque sin planes de boda.

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