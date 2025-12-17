Angelina Jolie muestra por primera vez las cicatrices de su doble masectomía

Angelina Jolie, quien en el pasado fuera pareja sentimental de Brad Pitt, abrió su corazón como pocas veces y mostró por primera vez las cicatrices de la doble masectomía a la que se sometió en el 2013.

La reconocida actriz eligió las páginas de la edición francesa de la revista TIME para compartir su experiencia con el propósito de ayudar a otras mujeres a perder el miedo a dar ese importante paso en sus vidas.

“Comparto estas cicatrices con muchas mujeres a las que quiero. Siempre me emociono cuando veo a otras mujeres compartir las suyas”, se lee en un fragmento de la entrevista que Jolie concedió a la publicación.

En la portada de la revista se ve a la histrión en primer plano sobre un fondo blanco y tocándose el busto con la mano derecha.

Angelina, quien se ha convertido en todo un referente en la detección temprana del cáncer de mama, engalana la más reciente portada de Time de esta semana debido a su interés porque ya ninguna mujer sufra lo que ella cuando perdió a su madre a causa de este padecimiento.

“Cada mujer debería poder determinar su propio camino de atención médica y tener la información que necesita para tomar decisiones informadas: las pruebas genéticas y la detección deberían ser accesibles y asequibles para mujeres con factores de riesgo claros o un historial familiar significativo”, declaró Jolie a la citada revista y cuya entrevista completa verá la luz este jueves 18 de diciembre.

Hay que recordar que Angelina Jolie sufrió en 2007 la muerte de su madre, la actriz Marcheline Bertrand, a los 56 años, luego de que fuera diagnosticada con cáncer, lo que la llevó a tomar acción para evitar ser parte de las estadísticas, pues existía la posibilidad de que ella también desarrollara cáncer en el futuro, pero su valiente acción redujo las probabilidades de forma considerable.

“Mis posibilidades de desarrollar cáncer de mama han disminuido del 87% a menos del 5%. Puedo decirles a mis hijos que no deben temer perderme por cáncer de mama”, escribió, en mayo del 2013, en un artículo de opinión para New York Times.

