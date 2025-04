Angelina Jolie fue honrada con un presente sagrado tras reunión con ministra indígena en Brasil

Durante su visita a São Paulo, Brasil, el pasado 4 de abril, Angelina Jolie vivió un emotivo encuentro que trascendió lo protocolar.

Según reportó la revista ¡Hola!, la actriz y activista estadounidense sostuvo una reunión con Sonia Guajajara, ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil, en un momento que subrayó su compromiso con las causas sociales y los derechos humanos.

La reunión tuvo lugar en el marco de una visita que Jolie realizó al Centro de Derechos Humanos y Ciudadanía del Inmigrante (CDHIC), ubicado en el barrio de Tatuapé, al este de la ciudad. Aunque su paso por el lugar estaba planeado para durar apenas 20 minutos, la actriz decidió extender su estadía por más de una hora y media, demostrando un genuino interés por escuchar de primera mano las historias y necesidades de las comunidades locales.

El encuentro con Guajajara fue uno de los momentos más simbólicos de su paso por Brasil. Durante la conversación, la ministra le entregó un obsequio muy especial: un collar elaborado con semillas sagradas para el pueblo Guajajara. Este gesto representó no solo un acto de bienvenida, sino también un reconocimiento a la labor que Jolie ha realizado a nivel internacional en defensa de las poblaciones vulnerables.

“She had the opportunity to get to know an indigenous territory and more of the culture of indigenous people in Brazil”, señaló Guajajara. Además, subrayó que “este tipo de esfuerzos de la comunidad internacional son fundamentales para reconocer que la lucha por un futuro posible para el mundo pasa por la supervivencia de los pueblos indígenas”.

La presencia de Jolie no pasó desapercibida, especialmente entre los grupos indígenas que vieron en ella una aliada de sus causas.

Este viaje se suma a las múltiples acciones humanitarias que la artista ha impulsado a lo largo de los años, reforzando su papel como una voz influyente más allá del cine.

