Angelina Jolie sobre la situación política de EE.UU.: “Amo mi país, pero no lo reconozco”

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián 2025 ha sido el punto de reunión de decenas de estrellas, incluyendo a la estadounidense Angelina Jolie, quien además de dar de qué hablar con su película “Couture”, protagonizó un momento viral al hablar sobre lo que considera amenazas a la libertad de expresión en Estados Unidos. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Durante una conferencia de prensa destinada a la promoción de su nueva cinta, la personalidad de Hollywood expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado su país, esto tras el anunció de la cancelación del programa de televisión de Jimmy Kimmel por los comentarios que hizo sobre la reacción del presidente Donald Trump y sus simpatizantes ante la muerte de Charlie Kirk.

“¿A qué le tiene miedo en este momento como artista y como americana?“, fue la pregunta que detonó la contundente reflexión de Jolie.

“Amo a mi país, pero en este momento no lo reconozco. Siempre he vivido en el extranjero. Mi familia es internacional. Mi visión del mundo es de igualdad y unidad (…) Así que cualquier cosa que divida o, por supuesto, limite las expresiones y libertades personales de alguien, creo que es muy peligroso“, respondió de forma inmediata.

Angelina Jolie afirmó que nadie está exento de ser víctima del clima político actual: “Creo que estos son momentos tan serios que tenemos que tener cuidado de no decir cosas a la ligera así que tendré cuidado en una rueda de prensa”, añadió.

Cabe recalcar que esta no fue la única declaración de la famosa que generó revuelo durante su paso por el Festival de Cine de San Sebastián. Y es que al hablar de su cinta “Couture”, dirigida por la cineasta francesa Alice Winocour, la famosa de 50 años se sinceró sobre la gran conexión que sostiene con esta historia.

¿La razón? Su experiencia con el cáncer a través del diagnóstico de su madre y abuela: “Perdí a mi madre y a mi abuela muy joven y tengo el gen BRCA, así que decidí hacerme una mastectomía doble hace una década. Y también me extirparon los ovarios”, contó ante los micrófonos.

Dentro de la historia, Jolie interpreta a Maxine Walker, una directora de cine estadounidense que atraviesa un divorcio y enfrenta el diagnóstico de cáncer de mama durante la Semana de la Moda de París: “Hay mucho que decir sobre esto. Porque como dijo Alice, es unificador. No sólo para las mujeres, sino para cualquiera que haya pasado por algo difícil, alguien que se siente vulnerable y querido”, finalizó.

