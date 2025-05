Angelina Jolie amadrinará el Trofeo Chopard en el Festival de Cannes 2025

La actriz estadounidense Angelina Jolie fue nombrada madrina del Trofeo Chopard 2025, un reconocimiento que celebra a las promesas emergentes del cine internacional en el marco del Festival de Cannes, mismo que dio inicio este martes 14 de mayo.

Según informes, la protagonista de cintas como “Maléfica” y “Eternals” entregará el galardón a la francesa Marie Colomb y al británico-irlandés Finn Bennett durante una ceremonia especial que se llevará a cabo en el marco del reconocido festival.

Tras darse a conocer la noticia de su amadrinamiento, Angelina Jolie expresó su emoción por formar parte de una iniciativa que apuesta por la nueva generación de artistas. Y es que como ya es tradición, la madrina del Trofeo Chopard tiene la labor de ofrecer orientación y acompañamiento a los artistas galardonados en dicha edición.

“Es un honor para mí ser madrina en el Festival de Cine de Cannes. Me complace tener un momento para reconocer a los artistas jóvenes y su trabajo excepcional“, expresó la estrella de Hollywood durante una entrevista reciente.

¿Quiénes serán los actores galardonados durante la velada?

De acuerdo con el comité organizador, uno de los Trofeo Chopard 2025 se irá a casa con Marie Colomb, quien ha destacado en Francia por su papel en “Magnetic Beats”, cinta que obtuvo el César a la Mejor Ópera Prima. Por si fuera poco, recientemente se anunció que formará parte de la nueva adaptación francesa de “Los Miserables”.

Por su parte, el histrión Finn Bennett se lleva esta medalla por sus actuaciones en producciones como “Warfare”, “Black Doves” y “True Detective: Night Country”. No obstante, su próximo proyecto promete dar mucho de qué hablar, pues lo convertirá en la estrella principal de “A Knight of the Seven Kingdoms”, el nuevo spin-off del universo de Game of Thrones.

El Trofeo Chopard, que este 2025 celebra su 25ª edición, ha catapultado a artistas de reconocimiento internacional, como lo son: Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, James McAvoy, Léa Seydoux, Diane Krugery John Boyega, por mencionar algunos.

