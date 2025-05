Festival de Cannes prohibe las transparencias y vestidos voluminosos en la red carpet

A solo unas horas de dar inicio la nueva edición del Festival de Cine de Cannes han salido a la luz las políticas de vestimenta que el comité organizador implementará en la alfombra roja y que, de no ser acatadas, podrían costarle la entrada a las celebridades. ¿En qué consisten dichas reglas? Sigue leyendo para enterarte.

En un anuncio realizado desde el sitio web oficial del evento se anunció que “la desnudez está prohibida en la alfombra roja, así como en cualquier otra área del Festival”.

De acuerdo con el comité, el objetivo de este cambio no es regular la vestimenta de los invitados, sino prohibir la desnudez total en la alfombra roja para cumplir con la legislación francesa y no ir en contra del marco institucional del evento: “Por razones de decencia”, se lee en el comunicado.

Irina Shayk en Cannes en 2023. Crédito: KGC-324/STAR MAX/IPx 2023 | AP

Asimismo, se expone que tampoco son bienvenidos los diseños “voluminosos”, específicamente aquellos que cuentan con “una gran cola y que podrían obstaculizar el desplazamiento de los invitados” o complicar su estancia dentro del teatro.

Para las proyecciones de gala del Grand Théâtre Lumière, el ‘dress code’ de Cannes establece: traje de noche, ya sea vestido largo o esmoquin. También se puede llevar un vestido negro corto, un vestido de cóctel, un traje de pantalón oscuro y una blusa elegante con pantalón negro, por mencionar algunos.

Los colores sobrios y detalles “minimalistas” han sido ampliamente recomendados tanto en prendas como accesorios: “Se prohíbe el uso de bolsos de mano, mochilas o bolsos grandes durante las proyecciones de gala”, añade la publicación.

Bella Hadid en la alfombra roja de “Tre Piani (Three Floors)” en el Festival de Cannes en 2021. Crédito: Sipa | AP

Con respecto al calzado, este debe tratarse de “zapatos y sandalias elegantes con o sin tacón”. Esta descripción deja atrás la estricta norma que establecía que las mujeres solo podían ir con tacones, misma que provocó que varias estrellas desfilaran descalzas por la alfombra roja.

Tal fue el caso de Julia Roberts en 2016 y de Kristen Stewart en 2018. No obstante, en esta ocasión está permitido que las mujeres luzcan zapatos planos, la única norma a seguir es: “no sneakers”.

En caso de no acatarse estas nuevas políticas de vestimenta, se estableció que las consecuencias no tendrán excepciones: “El equipo de recepción del Festival estará obligado a prohibir el acceso a la alfombra roja a quienes no respeten estas norma“, concluye el comunicado.

