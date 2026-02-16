Angelina Jolie podría dejar Estados Unidos en los próximos meses, según nuevos reportes

De acuerdo a nuevos reportes, la conocida actriz Angelina Jolie estaría pensando abandonar Estados Unidos para establecer su hogar en el extranjelo.

Según fuentes cercanas a la actriz citadas por la revista People, Jolie “nunca quiso vivir en Los Ángeles a tiempo completo”, pero “no tuvo otra opción debido al acuerdo de custodia con Brad” . Esa atadura legal se desvanecerá en cuestión de meses. Sus gemelos, Knox y Vivienne, los más pequeños de sus seis hijos, cumplirán 18 años el próximo 12 de julio, liberando a la actriz para trazar su propio rumbo.

“Está considerando varios destinos en el extranjero”, añadió la fuente. “Estará muy contenta cuando pueda salir de Los Ángeles”, se lee en el reporte de la revista.

Todo indica que la decisión está vinculada a su papel como madre. En una entrevista de 2024 con The Hollywood Reporter, Jolie explicó su principal motivación: “Cuando tienes una familia numerosa, quieres que tengan privacidad, paz y seguridad”.

La actriz contrastó la vida en Estados Unidos con las experiencias que ha tenido en otras culturas. “Ahora tengo una casa para criar a mis hijos, pero a veces este lugar puede ser… esa humanidad que encontré al otro lado del mundo no es la que encontré aquí cuando crecí”, reflexionó.

Posibles destinos

Entre los posibles destinos, se encuentra Camboya debido a la conexión de la actriz con este país. Jolie adoptó a su primogénito, Maddox, en el país asiático en 2002, una experiencia que definió su vida. “Camboya fue el país que me hizo tomar conciencia sobre los refugiados”, explicó a Vogue India.

“Me impulsó a involucrarme en asuntos exteriores como nunca antes y a unirme al ACNUR. Sobre todo, me convirtió en madre” .

La estrella recordó el momento exacto en que supo que su vida cambiaría: “En 2001, estaba en un programa escolar en Samlout jugando con bloques en el suelo con un niño pequeño y, con una claridad inconfundible, pensé: ‘Mi hijo está aquí’. Unos meses después, conocí al bebé Mad en un orfanato. No puedo explicarlo… Pero fue real y claro” .

Sin embargo, los lazos internacionales de Jolie no se limitan a Camboya. Además de Maddox, adoptó a Zahara (de Etiopía) y a Pax (de Vietnam) durante su relación con Pitt, con quien también comparte a sus hijos biológicos: Shiloh, Vivienne y Knox.

Esta familia multicultural moldeó su visión del mundo. “Siempre he vivido internacionalmente; mi familia es internacional, mis amigos, mi vida… Mi visión del mundo es igualitaria, unida e internacional“, declaró.

Esta perspectiva global también viene acompañada de un creciente distanciamiento crítico con la situación de su país natal.

En septiembre, durante el Festival de Cine de San Sebastián en España, Jolie hizo unas declaraciones que resonaron con fuerza: “Amo a mi país, pero en este momento no lo reconozco” . Advirtió sobre los peligros de la división: “Cualquier cosa, en cualquier lugar, que divida o limite las expresiones y libertades personales de alguien, creo que es muy peligroso. Estos son tiempos tan graves… Vivimos momentos muy, muy difíciles juntos” .

