Angelina Jolie evalúa la crisis humanitaria en la frontera de Gaza

En una visita cargada de simbolismo, la actriz y exenviada especial del ACNUR, Angelina Jolie, se trasladó este viernes al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, puerta crucial entre Egipto y la Franja de Gaza. El objetivo de la estrella estadounidense fue evaluar de primera mano la grave situación que atraviesan miles de palestinos y mostrar su apoyo directo a la población afectada por el prolongado conflicto.

La visita, reportada por medios egipcios, israelíes y principales agencias de noticias, se centró en dos aspectos críticos: las condiciones de los heridos evacuados a Egipto para recibir tratamiento médico y el flujo real de la ayuda humanitaria destinada a los afectados.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a Jolie en conversación con autoridades locales, voluntarios de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, así como con los conductores de los camiones que intentan llevar alimentos, combustible y suministros médicos a Gaza. Estas escenas subrayan la naturaleza práctica de su misión, más allá del gesto protocolario.

Angelina Jolie visita Gaza este 2 de enero. Crédito: AP Photo.

La insuficiente ayuda para Gaza

Sin embargo, la visita también pone el foco en una problemática persistentemente denunciada: la insuficiencia de la ayuda que logra ingresar. Pese a los acuerdos de alto el fuego que contemplan un aumento diario de suministros, organizaciones internacionales y residentes de Gaza atribuyen el desabastecimiento al bloqueo mantenido por Israel, que hasta la fecha no ha autorizado la reapertura plena del paso de Rafah, tal como exigen la ONU y numerosas ONGs.

La trayectoria de Jolie avala la profundidad de su interés. Con más de dos décadas de colaboración con el ACNUR y más de 60 misiones sobre el terreno como enviada especial entre 2012 y 2022, utilizó su inmensa visibilidad para abogar por poblaciones desplazadas y refugiadas en todo el mundo.

Su postura activa frente al conflicto palestino-israelí ha sido constante en sus redes sociales y declaraciones públicas.

Hasta el momento, ni la actriz ni las autoridades egipcias han emitido un comunicado oficial detallando las conclusiones de su recorrido. No obstante, su presencia en Rafah funciona como un potente recordatorio mediático de una crisis humanitaria de proporciones catastróficas, donde el número de fallecidos en Gaza supera, según las autoridades sanitarias locales, los 71 mil desde octubre de 2023.

