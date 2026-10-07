Si no hay peligro, ¿por qué las cuarentenas? EE.UU. pide explicaciones a Rusia por muerte relacionada con la peste neumónica

Las autoridades rusas repiten que la situación sanitaria es estable. Sus actos, sin embargo, apuntan en otra dirección. Washington lo notó y ha pedido a Moscú que aclare qué ocurrió. Recordemos que la polémica se abrió a partir de la muerte de una investigadora rusa supuestamente debido al contagio de peste neumónica.

La fallecida es Daria Shipilova, de 28 años. Trabajaba en el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk, para Siberia y el Lejano Oriente, creado en los años 30 como organismo contra la peste y luego ampliado a otras enfermedades de alto riesgo. Según la información disponible, fue hospitalizada el 29 de septiembre y murió a primera hora del 2 de octubre.

Versiones contrapuestas

A partir de esta situación, se han generado versiones contrapuestas. El medio regional independiente Lyudi Baikala informó, citando fuentes sin identificar, que la mujer rompió el 25 de septiembre un tubo de ensayo con la bacteria de la peste neumónica mientras trabajaba.

Otra versión, recogida por medios rusos, sostiene que se infectó durante un viaje a Buriatia, región donde la peste existe de forma natural entre roedores salvajes.

Ninguna de estas versiones ha sido verificada. Según un medio surcoreano, las teorías sobre un accidente de laboratorio o una infección por viaje no tienen respaldo público.

Entretanto, el gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, dijo que una comisión de expertos concluyó que la causa fue “neumonía de etiología desconocida” y calificó la situación como estable. El regulador sanitario Rospotrebnadzor aseguró que las pruebas no hallaron ningún patógeno vinculado al trabajo de la fallecida.

Contradicciones de la versión oficial

Lo primero que llama la atención, y genera dudas sobre las declaraciones oficiales, es que las medidas tomadas parecen desproporcionadas para una neumonía común:

Tres hospitales clínicos urbanos, el hospital infantil Ivano-Matreninskaya y al menos una maternidad quedaron en cuarentena de tres semanas, según Lyudi Baikala.

También se cerró el hospital del distrito central de Shelekhov, la localidad satélite donde vivía Shipilova.

Más de 60 colegas permanecían aislados dentro del edificio del instituto.

Desde el 3 de octubre se exige mascarilla en la planta de aluminio de Shelekhov.

Medios locales cifran en unas 200 las personas que tuvieron contacto con la fallecida.

Las señales oficiales tampoco son coherentes. El jefe de la vecina Buriatia, Alexei Tsydenov, confirmó primero que Shipilova murió de peste y luego añadió “posiblemente”. Las autoridades de Irkutsk publicaron un aviso para que los residentes no viajaran a Shelekhov por la peste y lo borraron. Un trabajador sanitario dijo a Lyudi Baikala que los médicos de Irkutsk “ya hablan abiertamente de peste”, aunque los documentos oficiales no la mencionan.

EE.UU. pide explicaciones

Debido a que la situación amerita una posible vigilancia sanitaria, como lo ha adelantado la Organización Mundial de la Salud (OMS), sin caer en alarmas, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que “corresponde a Rusia compartir más información con el mundo”.

Según The Washington Post, la administración Trump envió una nota diplomática formal pidiendo detalles sobre la muerte y las cuarentenas posteriores. Rubio calificó el asunto como motivo de atención, pero no de alarma. El Departamento de Estado también emitió una alerta de “no viajar” para Rusia. Donald Trump dijo que ofrecería ayuda si hace falta y tiene prevista una llamada con Vladimir Putin.

¿Hay riesgo real?

Los expertos consultados piden calma. El doctor Glenn Wortmann, del MedStar Washington Hospital Center, explicó que la peste neumónica no se transmite con facilidad, se trata con antibióticos y hay poca probabilidad de que se extienda ampliamente. Aclaró que el contagio suele exigir contacto cercano, cara a cara.

La OMS considera que el riesgo para la salud pública parece bajo por ahora. Aun así, es la forma más grave de la enfermedad: es casi siempre mortal si no se trata. Además, no hay vuelos directos entre Rusia y EE.UU., de modo que un infectado probablemente ya mostraría síntomas al llegar.

El mensaje de fondo es de transparencia. Para el experto Ashish Jha, la clave es saber qué ocurría en ese laboratorio y si Rusia puede ser más abierta. Mientras Moscú no explique por qué se aíslan hospitales y personal ante una dolencia que, según su versión, no es peligrosa, la brecha entre el discurso y las medidas seguirá alimentando rumores.

Pestes en el mundo

Aunque no estamos ni cerca de que se pueda advenir una nueva peste de gran magnitud, conviene recordar las pestes más trascendentes en la historia del mundo, pandemias que no solo causaron millones de muertes, sino que transformaron civilizaciones, economías y estructuras sociales.

La Peste Negra (1347-1351) es ampliamente considerada la epidemia más devastadora de la historia humana. Causada por la bacteria Yersinia pestis, este brote de peste bubónica mató entre 75 y 200 millones de personas, lo que representaba entre el 30% y el 60% de la población europea de la época. Llegó desde Asia y en apenas seis años eliminó hasta la mitad de la población europea. Sus consecuencias trascendieron lo demográfico: provocó escasez de mano de obra, aumento de salarios, crisis del feudalismo y transformaciones sociales que marcaron el paso a la Edad Moderna.

La gran gripe española (1918-1919), la peste más mortífera en términos absolutos en la historia del mundo. Se estima que causó entre 50 y 100 millones de muertes a nivel mundial. Fue llamada “española” porque fue reportada por primera vez en España, no porque ese país fuera la fuente de la pandemia.

La peste de Justiniano (541-542) fue la primera pandemia de peste documentada en la historia humana. Ocurrió durante el Imperio bizantino y causó aproximadamente 25 a 30 millones de fallecidos. La devastación producida determinó la decadencia del Imperio Romano de Oriente. El Imperio bizantino perdió a 50 millones de personas debido a esta enfermedad.

Peste Antonina (165-189 d .C.). También conocida como Peste de Antonino, afectó al Imperio Romano entre los años 165 y 189 d. C. Se estima que causó alrededor de 5 millones de fallecidos. El médico Galeno (130-210 d. C.), quien acuñó el término «plaga», sobrevivió a esta peste.

Peste de Atenas (430-426 a.C.). La primera gran epidemia documentada, que tuvo lugar entre los años 430 y 426 a.C. durante la Guerra del Peloponeso. Llegó a través del puerto de Pireo y acabó con un tercio de la población ateniense, estimándose entre 75.000 y 100.000 muertes.

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