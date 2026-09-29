Número récord de murciélagos rabiosos ronda el condado de Los Ángeles

El condado de Los Ángeles confirmó la presencia de 69 murciélagos rabiosos este año, igualando el récord de 2025, faltando aún cuatro meses. En agosto se detectaron 24 murciélagos rabiosos, y el 32% de los ejemplares enviados para análisis ese mes dio positivo.

Funcionarios de salud pública instan a los residentes a tomar precauciones mientras continúa la temporada alta de murciélagos, reseñó ABC News.

Señalan que el 68% de los casos de este año se registró en el Valle de Santa Clarita. Los murciélagos de cañón fueron la especie más común entre los ejemplares infectados.

Riesgo en viviendas y espacios públicos

Se han hallado murciélagos rabiosos en distintas zonas del condado, incluidos el Valle de San Fernando y el centro de Los Ángeles, en parques, escuelas, oficinas y patios.

Cerca de un tercio de los encuentros con murciélagos ocurre en interiores. Las mordeduras pueden ser pequeñas y pasar inadvertidas, por lo que las autoridades recomiendan consultar si alguien despierta con un murciélago en la habitación.

“Los murciélagos son una parte importante de nuestro entorno, pero pueden infectarse con la rabia y transmitirla, una enfermedad que casi siempre es mortal una vez que aparecen los síntomas”, declaró el Dr. Muntu Davis, funcionario de salud del condado, recogió la ABC.

Qué hacer ante un posible contacto

Si tiene contacto o ve algún murciélago cerca, se recomienda:

No toque ni libere al murciélago. Informe de inmediato al servicio local de control de animales o a las autoridades sanitarias para que el animal pueda recogerse y analizarse.

Ante una posible exposición, comuníquese cuanto antes con un profesional de salud. La rabia puede prevenirse después del contacto mediante una serie de vacunas administradas a tiempo.

Medidas para proteger a personas y mascotas

Mantenga al día la vacunación antirrábica de las mascotas y evite el contacto con murciélagos y otros animales salvajes.

Selle las aberturas de la vivienda, proteja las rejillas de ventilación y asegúrese de que puertas, ventanas y chimeneas tengan barreras adecuadas.

Primeros síntomas de la rabia

Los primeros síntomas de la rabia suelen ser inespecíficos y pueden parecerse a una gripe:

Fiebre y dolor de cabeza.

Malestar, debilidad o cansancio.

Náuseas o pérdida de apetito.

Dolor, picazón, ardor, hormigueo o sensibilidad inusual en el lugar de la mordedura, incluso si la herida ya cicatrizó.

Cuándo aparecen

El período de incubación suele ser de 2 a 3 meses, aunque puede variar aproximadamente desde una semana hasta un año. La aparición puede ser más rápida cuando la mordedura está en la cabeza, cuello, cara o manos, cuando hay varias heridas o cuando fueron profundas, señala la OMS.

Después de los síntomas iniciales, la enfermedad puede avanzar en pocos días hacia ansiedad, agitación, confusión, alucinaciones, dificultad para tragar, espasmos al intentar beber agua, sensibilidad al aire, debilidad o parálisis. Una vez que aparecen síntomas neurológicos, la rabia es casi siempre mortal.

No esperes a que aparezcan síntomas. Si una persona fue mordida, arañada o recibió saliva de un animal posiblemente infectado en una herida, los ojos o la boca, debe lavar la zona con abundante agua y jabón durante unos 15 minutos y acudir a urgencias para valorar vacunación y, si corresponde, inmunoglobulina. La profilaxis posexposición puede prevenir la enfermedad antes de que comiencen los síntomas.

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