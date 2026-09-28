Un lugar mencionado entre los más paradisíacos tiene la epidemia de VIH de mayor crecimiento en el mundo

Para muchos, una de las maravillas naturales más preciadas, la isla Fiji, pasó de ser un destino tropical paradisíaco a ganar la desafortunada distinción de ser el lugar con una de las mayores tasas de crecimiento del VIH en los últimos años.

Los casos de VIH se multiplicaron por doce entre 2010 y 2025. El Gobierno calcula que más de 9,000 personas viven con el virus y declaró una emergencia nacional. Debido a eso, el Ejecutivo declaró al VIH una crisis nacional y anunció medidas de emergencia para combatir el flagelo, de acuerdo a una nota de prensa de la ONU.

En la conferencia AIDS 2026 celebrada en julio en Río de Janeiro, Jason Mitchell, especialista en salud pública que lidera la respuesta de Fiji al VIH, la describió como la epidemia de VIH de más rápido crecimiento en el mundo, señalando que dos tercios de los casos se dan en personas de entre 20 y 34 años, reseñó la National Public Radio (NPR).

“Nuestra población joven, activa y productiva se está infectando actualmente con el VIH, y a menos que encontremos soluciones rápidamente, esto seguirá empeorando”, afirmó Mitchell.

Metanfetamina impulsa los contagios

Uno de los factores que producen este aumento ha sido una droga. El consumo de metanfetamina inyectable aumentó tras la pandemia, en un contexto de desempleo y mayor disponibilidad de drogas. La escasez de agujas limpias ha favorecido el uso compartido y la práctica conocida como «bluetoothing».

Apunta la NPR que la metanfetamina cristalina ha estado disponible en Fiji desde hace tiempo, ya que las islas son un conocido centro de tránsito para la droga entre Sudamérica y sus destinos finales en Australia y Nueva Zelanda. Aunado a que desde la pandemia del COVID-19, el consumo de metanfetamina se disparó, atribuido a la combinación letal del creciente desempleo y la mayor accesibilidad a las drogas.

La transmisión sexual también representa cerca de la mitad de los nuevos casos. El bajo uso del preservativo y la falta de información agravan el riesgo.

Riesgo de transmisión de VIH por jeringas

El consumo de drogas inyectables presenta un riesgo muy alto de transmisión del VIH debido al contacto directo con sangre contaminada al compartir agujas, jeringas u otros utensilios de preparación.

Factores de riesgo:

Compartir material. Reutilizar jeringas, agujas, algodón, agua o recipientes de mezcla expone directamente a la sangre de otra persona que pueda tener el virus.

Vía sanguínea directa. Al inyectar la sustancia, el virus entra de forma directa al torrente sanguíneo, lo que vuelve a esta vía una de las más eficientes para la transmisión.

Conductas asociadas. El estado de intoxicación o el deseo intenso por la sustancia aumentan la probabilidad de involucrarse en prácticas de alto riesgo, como el sexo sin protección.

Comunidades desatendidas

Australia anunció 48 millones de dólares para apoyar las pruebas, la prevención y el tratamiento. Fiyi prepara equipos locales, clínicas móviles y pruebas de VIH en centros prenatales.

Sin embargo, el acceso sigue siendo limitado: muchas personas no están diagnosticadas o no reciben tratamiento. La entrega de agujas estériles está bloqueada y los medicamentos disponibles se usan poco.

Las autoridades esperan ampliar el acceso a nuevas opciones preventivas, como el lenacapavir inyectable dos veces al año. Sin una respuesta más amplia, las proyecciones apuntan a 25,000 personas con VIH para 2029.

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