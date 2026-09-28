Una sola dosis, el nuevo debate sobre la vacuna contra el VPH

La posibilidad de reducir de dos dosis a una la vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) en los preadolescentes gana atención entre especialistas. Un estudio realizado en Costa Rica halló que una dosis ofrecía cerca de 97% de protección contra el cáncer cervicouterino en niñas, un resultado comparable al de dos dosis.

“Esto supondría un cambio significativo con respecto a lo que se ha venido comunicando durante muchos años sobre la mejor forma de proteger a los adolescentes contra el VPH”, afirmó Jason Schwartz, investigador especializado en políticas de vacunación de la Universidad de Yale, dijo a Associated Press (AP).

La vacuna contra el VPH ha reducido infecciones, verrugas genitales y lesiones precancerosas. Estudios también vinculan la vacunación con menor riesgo de cánceres relacionados con el virus en hombres y mujeres.

Los datos sobre una sola dosis son más limitados para otros cánceres en niñas y para los cánceres asociados al VPH en niños. Por ahora, los especialistas siguen recomendando dos dosis.

Disputa y vacunación estancada

Las directrices de vacunación en Estados Unidos se han vuelto objeto de desacuerdos entre funcionarios federales y organizaciones médicas.

Un informe reciente de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), citado por AP, reveló que las tasas de vacunación contra el VPH eran inferiores a las de otras vacunas que reciben los adolescentes, al menos en parte porque la mayoría de los estados no exigen la vacunación contra el VPH como requisito para asistir al colegio.

Aunque la tasa de vacunación contra el VPH se ha mantenido estable durante cuatro años, alrededor del 63% de los adolescentes ha recibido las dos dosis. Los expertos subrayan que, más allá de futuros cambios en las pautas, la vacunación previene cánceres.

¿Desde qué edad podría ser suficiente una sola dosis?

Una sola dosis de vacuna contra el VPH se considera suficiente (y está recomendada como pauta estándar) a partir de los 9–14 años, y en muchos países se ha ampliado hasta los 20–25 años en personas sin inmunodepresión.

La edad al vacunarse influye mucho en la protección: cuanto más temprana (idealmente antes del inicio de la vida sexual), mayor es la respuesta inmunitaria y la eficacia preventiva; a edades más avanzadas, la protección sigue existiendo, pero es algo menor y, en algunos esquemas, requiere más dosis.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) desde diciembre de 2022 admite como opción una única dosis para niñas (y en muchos programas también niños), principalmente en el rango 9–14 años; la Organización Panamericana de Salud (OPS) recomienda garantizar al menos una dosis en ese grupo.

En EE.UU., hasta ahora, la recomendación habitual es de 2 dosis si la primera se pone antes de los 15 años, y 3 dosis si se inicia a los 15 años o después. Los CDC aún no han adoptado oficialmente la pauta de 1 dosis como estándar nacional, aunque la evidencia de una sola dosis es sólida.

Sigue leyendo:

· ¿Estarías de acuerdo con que existiera una vacuna contra la demencia? Se considera desarrollarla

· Nueva esperanza: un tratamiento podría ayudar a regenerar el cerebro tras un ACV

· Pocos pacientes con gripe cumplen el aislamiento recomendado, lo que favorece una mayor transmisión